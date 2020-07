SUV usati, quali vengono venduti più velocemente

editato in: da

Come ben sappiamo, oggi il Decreto Rilancio propone incentivi anche per l’acquisto di auto, il Governo ha previsto dei bonus per l’acquisto di vetture nuove, Euro 6, ibride ed elettriche, che hanno il chiaro obiettivo di far ripartire il settore in profonda crisi.

Anche per le auto usate è previsto un sostegno, si tratta nello specifico di un’agevolazione sul passaggio di proprietà che consiste in uno sconto del 60%. Anche Autouncle.it conferma quindi una ripresa dell’acquisto di usato e, questa volta, si concentra con quelli che sono stati i SUV venduti più velocemente negli ultimi due mesi.

Grandi marchi come Alfa Romeo, Audi, Nissan purtroppo sono assenti dalla classifica, al primo posto (cioè il SUV venduto in meno giorni) c’è la Dacia Duster, che il prossimo anno dovrebbe vedere il restyling di metà carriera. Questo SUV è anche il più economico della classifica, sappiamo che si tratta di una delle auto low cost più vendute in Italia.

Segue la Volkswagen T-Roc, terzo posto per Peugeot 3008, che sin dall’inizio si è distinta per consumi, emissioni e abitabilità. A 4 anni dall’esordio, ha aggiornato stile e dotazioni con un aggiornamento. Detiene il quarto posto la Ford EcoSport, rinnovata all’inizio del 2018, la piccola crossover ha ora un frontale muscoloso, con una mascherina più grande. L’auto è migliorata e più gradevole rispetto alla prima versione, lanciata sul mercato nel 2013.

Segue Land Rover Range Rover Evoque che nella classifica è, nonostante il prezzo più elevato rispetto ai precedenti SUV, la più venduta per numero di esemplari. Ritorna una vettura del Leone, nella classifica troviamo anche la Peugeot 2008 al sesto posto, costruita utilizzando la stessa base della 208, premiata auto dell’anno 2020. In seguito è la volta di Mini Countryman, SUV che mantiene l’aspetto tipico del marchio britannico.

Torna anche Land Rover con la quarta serie della Range Rover, uscita ormai nel 2012, riesce a ridurre il peso di 420 kg rispetto al modello che sostituisce, fronteggiando la competizione dei numerosi concorrenti nel mondo dei SUV ma anche e soprattutto di automobili di alto livello di immagine e raffinatezza tecnica, come ad esempio le Rolls-Royce Phantom e Bentley Mulsanne. Secondo quanto dichiara Autouncle.it, una nota statistica afferma che il 30% di chi possiede una Bentley ha nel garage anche una Range Rover. Chiudono la classifica Renault Kadjar e Toyota C-HR.