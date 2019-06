Il suv sportivo Porsche Cayenne diventa più estremo e aggressivo

editato in: da

Porsche Cayenne è da sempre il suv sportivo confortevole anche per i viaggi in famiglia, comodo e sportivo.

Oggi arriva alla terza generazione presentando la versione Coupé che si ispira al grande suv del brand ma che sfoggia una linea più estrema ed aggressiva, decisamente quello che la Casa è in grado di fare. I particolari tecnici sono gli stessi della versione standard, si notano invece immediatamente le differenze nel look. Le fiancate muscolose e il tetto spiovente rendono le linee dell’auto decisamente più sportive. Saranno proposte sul mercato tre differenti versioni, per tutti i gusti e le esigenze. Si parte dalla Base, con motore a sei cilindri turbo da 3 litri e 340 Cv di potenza, la S invece con V6 da 2.9 litri e 440 Cv e infine la Turbo, con V8 biturbo in gradi di sprigionare l’eccezionale potenza di 550 Cv.

Quest’ultima variante super potente sfoggia il logo Turbo sul quadro strumenti digitale e sul portello posteriore. Il rombo non è quello che ci aspetteremmo da un’auto di questa portata, ma molto più gentile, la seduta è sportiva, ma non estrema. Alla guida lo sterzo è morbido ma con l’aumento dell’andatura acquista man mano sempre più precisione e rigidità, per una guida ottimale. Passando col selettore a ‘Sport‘ invece il sound è più imponente e l’accelerazione da brivido, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3.9 secondi.

La nuova Porsche Cayenne Coupé ha una stabilità incredibile, rimane attaccata all’asfalto qualsiasi siano le condizioni del terreno, senza mai perdere la traiettoria. Dando uno sguardo agli interni vediamo sedili sportivi e adattabili con una vastità di regolazioni disponibili per ogni esigenza del guidatore. Spoiler adattivo che affiora dal profilo posteriore e aumenta la pressione di contatto sull’asse posteriore.

Il nuovo suv Cayenne Coupé ha gran carattere e grinta, frenata pronta e ottima accelerazione, è già possibile ordinare la vettura da ora, le vendite presso le concessionarie autorizzate in Italia sono iniziate dalla fine del mese di maggio, con prezzi di listino che partono da 86.692 euro per la Cayenne Coupé fino ad arrivare alla cifra quasi raddoppiata di 151.230 per la versione Turbo Coupé, la più estrema, dalle prestazioni da urlo.