Suv SEAT, musica sempre più al centro: nasce una nuova collaborazione

Nella strategia del marchio SEAT, la musica costituisce da tempo un pilastro fondamentale a livello di impegno, sinergie e comunicazione.

Un linguaggio diretto e trasversale che non passa inosservato, come il design delle vetture SEAT. Nell’ottica di rafforzare il proprio posizionamento nell’ambito musicale e grazie alla partnership siglata con Live Nation (principale agenzia di organizzazione di concerti ed eventi in Italia), SEAT è ora official car di MengoniLive2019, il tour di Marco Mengoni partito lo scorso 27 aprile da Torino e che si concluderà il 30 maggio a Bologna, accompagnando con la gamma SEAT Urban Vehicles™ la crew dell’artista nelle dieci città che ospitano le 20 date del tour, che continua a collezionare sold out.

Oltre a rafforzare il legame e il posizionamento del marchio in ambito musicale, la collaborazione con il tour permetterà anche diverse attivazioni a livello locale per avvicinarsi e interagire con il pubblico, che potrà così conoscere in prima persona Arona, Ateca e Tarraco, i tre modelli che formano la gamma SEAT Urban Vehicles™, lavorando così in sinergia con la campagna di comunicazione cross mediale attiva in queste settimane.

“La musica è uno dei pilastri della nostra strategia di brand. Questa nuova collaborazione rappresenta per noi un passo di questo viaggio attraverso il linguaggio universale della musica e ci consentirà di essere presenti a tutti i

concerti di uno degli artisti italiani più amati e conosciuti”, ha condiviso Pierantonio Vianello, Direttore SEAT in Italia. “ Questa collaborazione rafforza il nostro impegno per la musica: è cambiato il modo di fruirne”.

La presenza di SEAT in questo tour fornisce al marchio l’occasione perfetta per raccontare com’è cambiato il modo di ascoltare la musica quando si è al volante, condividendo le soluzioni tecnologiche all’avanguardia, come l’integrazione di Amazon Alexa, Shazam o Spotify, la connettività Full Link, l’impianto BeatsAudio Sound System, la radio DAB+, tra le altre, sviluppate per garantire una fruizione del prodotto musicale continua, comoda e sicura anche durante la guida.