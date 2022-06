Il SUV Renault ora è disponibile in trenta giorni

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault Arkana, il nuovo SUV dal look sportivo

Oltre 10.000 unità vendute a tre mesi dal lancio, e 40.000 ordini appena sei mesi dopo: i numeri di Renault Arkana sono quelli di un SUV capace di lanciare la Casa di Boulogne-Billancourt alla conquista del segmento C. E così Renault lancia la nuova offerta “Fast Track” per l’allestimento top del SUV compatto dal design sportivo: per i clienti che scelgono la versione Arkana R.S. line Fast Track E-Tech Hybrid 145, la consegna è garantita in meno di trenta giorni.

Renault Arkana: tuo in 30 giorni

L’offerta Fast Track è disponibile per i clienti che scelgono l’allestimento top di gamma – rigorosamente Hybrid – dello sfolgorante C-SUV della Casa francese, ovvero la versione R.S Line E-Tech Hybrid 145. La declinazione ibrida del SUV sportivo è basata sul ricchissimo allestimento R.S. Line, che include tra le altre cose cerchi in lega da 18’’, digital driver display 10” a colori con replicazione Navigazione 3D, sensori di parcheggio e lane keep assist.

Il design R.S. Line porta su strada lo stile tipico dei SUV sportivi: la lama aerodinamica ispirata al mondo delle gare automobilistiche e la firma luminosa C-shape, ovviamente Full LED, sfrecciano lungo le linee fluide ed eleganti di Arkana per concludersi, sul posteriore, con il doppio scarico che sottolinea tutta la dinamicità di un SUV sportivo, ibrido e sovversivo.

Arkana E-Tech 145, il SUV ispirato alla F1

Senza prese né collegamenti, la batteria di Arkana E-Tech 145 si ricarica automaticamente guidando grazie alla frenata rigenerativa, e permette di circolare in città in modalità 100% elettrica per l’80% del tempo. L’innovativa motorizzazione ibrida autoricaricabile proposta dallo storico marchio francese è ispirata alla tecnologia della Formula 1, e offre un inedito piacere di guida a fronte di una straordinaria efficienza energetica.

Basata su una soluzione rivoluzionaria che è stata oggetto di oltre 150 brevetti, la motorizzazione ibrida lanciata da Renault per Clio, Captur e Nuova Mégane si basa su un motore termico 4 cilindri di nuovissima generazione, “aggiornato” con un alternatore-starter accoppiato a una batteria agli ioni di litio da 12V, per una potenza di 145 CV.

Quella di Arkana E-Tech è una motorizzazione ibrida che permette di partire con trazione elettrica e coprire fino all’80% del tragitto in modalità electric, con un risparmio fino al 40% sui consumi di carburante rispetto a un equivalente alimentato a benzina. La frenata rigenerativa ispirata alle performance delle competizioni automobilistiche garantisce una una guida piacevole e silenziosa in qualunque circostanza: il C-SUV della Casa francese – marchio storico della mobilità e pioniere dei veicoli elettrici in Europa – coniuga così dinamismo, efficienza e risparmio.

Rivoluzione Renault “Fast Track”

Con il piano strategico “Renaulution”, lo storico marchio di Boulogne-Billancourt progetta una trasformazione ambiziosa dei propri veicoli, che si spostano verso una gamma più competitiva ed elettrificata che intende incarnare la modernità e l’innovazione – su strada tanto quanto all’interno dell’abitacolo. Arkana è il primo SUV tipicamente sportivo che esce dagli stabilimenti di un brand generalista, e segna un nuovo corso per i clienti Renault.

I dettagli nero lucido, il badge R.S. line sui copri parafanghi e i cerchi Silverstone con particolari color rubino mettono nelle mani dei clienti Renault un C-SUV che sfoggia tutto il carattere delle grandi sportive senza rinunciare a spaziosità, innovazione e comfort a bordo. La potenza di 145 CV della motorizzazione E-Tech Hybrid 145 si accompagna a un’abitabilità che non teme confronti e a un allestimento tech di ultima generazione, sia per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida sia a livello di infotainment.

L’offerta Renault Fast Track per Arkana R.S. Line E-Tech Hybrid 145 garantisce la consegna del nuovo C-SUV sportivo in meno di 30 giorni, a partire da 37.000 euro IVA inclusa. L’offerta Fast Track di Renault è disponibile per tre tinte di carrozzeria: nero ossidiana, grigio grafite e bianco perla.