Il SUV in promozione al prezzo di un’utilitaria

La Casa automobilistica Mahindra ha lanciato lo scorso 1° marzo il nuovo listino del KUV100 NXT, disponibile nelle versioni a benzina e a doppia alimentazione M-Bifuel. E non è tutto, perché in occasione del lancio ha annunciato anche le nuove promozioni dedicate al city SUV compatto.

Il KUV100 NXT indiano, fin dal suo esordio sul mercato italiano, ha svolto un ruolo importante per Mahindra; si è inserito infatti in maniera eccellente in un mercato difficile e in un segmento molto competitivo, è riuscito a conquistarsi però uno spazio significativo, una fetta di mercato importante, nonostante le difficoltà. Le unità vendute in tutto dal suo lancio ad oggi, sono più di 4.000.

Il successo del brand Mahindra in Italia

Nonostante la situazione difficile causata dal Covid, la crisi senza precedenti che ancora l’intero settore automotive sta affrontando, con serie difficoltà produttive, carenza di microchip e di materie prime ormai da mesi, nell’ultimo biennio in Italia il brand Mahindra è riuscito a raggiungere dei risultati in controtendenza con la situazione attuale. Il KUV100 NXT è riuscito a conquistare un target di clientela differente, passando da un acquirente più anziano, disposto a rinunciare all’immagine del brand ma attirato dai contenuti e dai costi inferiori, ad un cliente più giovane, che fa una scelta anche emotiva, non razionale; i nuovi acquirenti si convincono grazie al design accattivante del SUV indiano, all’ampiezza dell’abitacolo, molto accogliente, e all’altezza da terra tipica di un SUV. Altro elemento che attrae è il motore con 87 cavalli, tra i più potenti della categoria.

Mahindra: nuovo listino prezzi

Visto l’aumento dei costi di produzione, delle materie prime e dei trasporti, il brand, per il mese di marzo 2022, si vede obbligato ad introdurre un nuovo listino, cercando di limitare al minimo l’aumento dei prezzi, assorbendo direttamente la quota maggiore. In occasione dell’introduzione del nuovo prezziario, vengono presentate anche le promozioni aggiornate riservate al KUV100 NXT.

La versione M-Bifuel del city SUV

Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel aggiunge a tutti i contenuti del modello base, anche la possibilità di sfruttare l’alimentazione a GPL e beneficiare dei vantaggi economici correlati. Il possesso di una vettura GPL, come sappiamo, garantisce un buon risparmio nell’acquisto del carburante (fondamentale in questo momento storico, in cui i prezzi del carburante sono alle stelle), prevede l’esenzione o la riduzione del pagamento del bollo auto, a seconda delle Regioni, permette l’accesso libero e gratuito nelle ZTL di parecchi centri cittadini e di poter circolare durante i blocchi del traffico.

Mahindra tiene molto al tema della sostenibilità e alla diminuzione delle emissioni. La Casa indiana ha preso fin da subito una posizione molto chiara sull’argomento, tutto il Gruppo ha adottato una serie di impegni nella direzione della sostenibilità e della responsabilità verso il pianeta e i suoi abitanti. In Europa, a questo proposito, è stato introdotto a listino appunto il KUV100 M-Bifuel a GPL. L’equipaggiamento del modello è lo stesso delle versioni a benzina, tranne nella presenza del kit riparazione e gonfiaggio pneumatici in sostituzione della ruota di scorta, il cui spazio è destinato al serbatoio GPL. L’impianto è fornito dalla BRC, azienda italiana leader nel settore.

Le promozioni del mese di marzo

Una nuova campagna prevede l’incentivo di 800 euro per l’acquisto di un KUV100 NXT immatricolato al 31/3/2022 senza avvalersi di un finanziamento. Il bonus aumenta di valore aderendo alle promozioni con finanziamento “Formula Vantaggi Mahindra” e “Simply Buy”, fino a 2.000 euro nel primo caso (il prezzo diventa quindi di 11.995 euro) e, nel secondo, oltre all’incentivo di 800 euro, il cliente beneficia dell’assicurazione Furto e Incendio gratis per 3 anni.