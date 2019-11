SUV Premium DS 7 CROSSBACK: 4 salotti un una sola auto

editato in: da

Non c’è SUV premium degno di questo nome senza un abitacolo curato nei minimi dettagli, in cui abbondano i materiali pregiati e piacevoli al tatto.

E, tra le tante scelte nel segmento SUV Premium, in quanto a qualità degli interni c’è un’auto che spicca su tutte le altre: è DS 7 Crossback. L’ammiraglia a ruote alte di DS, marchio premium del gruppo PSA che ha proprio il lusso nel suo DNA, offre infatti al cliente la possibilità di scegliere tra quattro diverse “Ispirazioni“. Così vengono chiamati da DS i pacchetti per gli interni disponibili sulla DS 7 CROSSBACK, che già in allestimento Performance Line di base non manca di qualità.

Ma se volete che “premium” non sia una parola vuota, allora dovreste andare in una concessionaria DS a vedere queste cinque ispirazioni. Una ad una.

Ispirazione DS Performance Line

L’allestimento Performance Line è quello di base sulla DS 7 CROSSBACK. È una sintesi tra eleganza e sportività: i sedili, ad esempio, sono sì sagomati ma rivestiti in Alcantara e TEP. Alcantara anche per il volante tronco, al cui centro spicca il grande logo DS. Dietro al volante c’è il primo dei due enormi schermi da 12 pollici, al quale si affianca quello altrettanto grande al centro della plancia.

Ispirazione DS Bastille

Nell’allestimento Bastille la DS 7 CROSSBACK sfoggia finiture interne in color bronzo, sedili in tessuto dallo stesso colore e volante multifunzione in pelle pieno fiore. Il bracciolo e le maniglie delle portiere sono invece rivestiti in raffinato TEP

Ispirazione DS Rivoli

Anche sull’allestimento Rivoli il SUV premium DS 7 CROSSACK ha la plancia con lavorazione guilloché, tipica dell’alta orologeria, alla quale si aggiungono i comandi posizionati sotto il display al centro della plancia con inserti in cristallo. Sull’ispirazione Rivoli troviamo anche i sedili elettrici rivestiti in pelle goffrata a rilievo, i tappetini e un orologio B.R.M R180 (Bernard Richards Manufacture, produttore francese di orologi di alta gamma) sopra il display centrale. Orologio che, chicca nella chicca, ruota all’accensione del veicolo e scompare quando lo spegniamo.

Ispirazione DS Opéra

Sulla DS 7 CROSSBACK con ispirazione Opéra i rivestimenti sono invece in pelle Nappa, mentre i pannelli delle porte e la plancia sono ad effetto patinato e e con lavorazione “point perle” (altra finezza ripresa dal mondo degli orologi di lusso). Su DS 7 CROSSBACK Opéra i sedili anteriori sono riscaldabili e ventilati e troviamo la funzione massaggio. Torna l’orologio B.R.M. a scomparsa e il sistema DS Connect Nav ha la radio digitale.