Il SUV più venduto in Brasile è di Fiat

Il SUV compatto Fiat Pulse, di cui abbiamo tanto parlato, commercializzato da Stellantis sul mercato del Sud America, nel mese di aprile appena terminato è stato leader nel suo segmento. Ha conquistato per la prima volta la vetta della classifica dei SUV più apprezzati e venduti nel Paese.

Un ottimo risultato. Il lancio dell’auto risale a ottobre 2021 e, da quel momento, aprile è stato il mese di maggiore successo. Il SUV compatto ha infatti raggiunto i migliori risultati fino ad ora, posizionandosi al vertice del suo segmento di mercato in Brasile. Una prima posizione conquistata con successo e orgoglio – per la primissima volta – dall’auto della Casa italiana. C’è da dire, infatti, che in quel Paese, prima dell’arrivo di Pulse, Fiat aveva già lanciato altri modelli di SUV molto interessanti e apprezzati dalla clientela. Per questo il successo del nuovo arrivato non è stato immediato, ma oggi ha un valore ancora più alto.

Fiat Pulse leader del suo segmento in Brasile

Il miglior SUV del Paese, il più venduto. Già da alcuni giorni si ipotizzava che Pulse potesse raggiungere questo risultato, lo dicevano tutte le classifiche parziali di vendita. Il nuovo SUV compatto lanciato lo scorso ottobre ha stregato il Brasile, era sempre in testa e, oltretutto, con un netto vantaggio sugli altri veicoli della concorrenza. Le immatricolazioni totali del Fiat Pulse in Brasile nel mese di aprile 2022 sono state 5.522. Grazie a questi numeri, non è solo il SUV più venduto, ma si guadagna anche il quarto posto delle vetture più vendute, nella classifica generale.

Un ottimo risultato, che permette all’auto di ottenere una quota di mercato – nel suo segmento – pari all’11,2%. È chiaro che questo per Fiat è solo il primo tassello di un percorso (si spera) in ascesa. La Casa torinese infatti spesa che nei prossimi mesi le cose possano andare ancora meglio. Il più recente SUV lanciato da Fiat in America Latina, entro fine anno, arriverà in Brasile anche nella sua versione Abarth, con tutte le caratteristiche uniche e le prestazioni da urlo che caratterizzano da sempre i modelli dello Scorpione.

Le caratteristiche vincenti del SUV

Fiat Pulse ha dato il via all’adozione del nuovo motore 1.0 Turbo 200 Flex, che sprigiona la potenza di 130 CV (a etanolo) o di 125 cavalli (a benzina). L’auto è apprezzata dalla clientela per il suo stile moderno, ha un aspetto esterno molto piacevole, sembra più un modello destinato al mondo intero, e non soltanto al mercato sudamericano. Prende ispirazione dalla famosa Fiat Argo, anche se ha un look e un design propri. Fiat Pulse è un SUV ricco di spunti stilistici che lo rendono unico e originale.

È lungo 4,10 metri, largo 1,78 metri e alto 1,58, il passo misura 2,53 metri. All’interno la Casa torinese ha aggiunto elementi tecnologici di ultima generazione, schermo da 10,1″ per l’infotainment e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Fiat Connect Me permette al guidatore di gestire diverse funzioni da remoto con smartphone o smartwatch.

La novità più importante è il motore, come abbiamo detto, un tre cilindri turbo benzina MultiAir con blocco in alluminio che può essere alimentato, oltre che a benzina, anche con etanolo. Ha cambio automatico CVT con 7 marce virtuali regolabile sulle modalità Normal, Manual e Sport con palette al volante. Il prezzo di listino del SUV Fiat Pulse in Brasile parte da 79.990 reais, che oggi corrispondono a 12.316 euro.