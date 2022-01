I SUV più venduti in Italia nel 2021: la classifica

Le vetture più apprezzate in Italia oggi sono i SUV, che hanno ottenuto un grandioso successo anche durante tutto il 2021. A partire dai modelli del Gruppo Stellantis, come Jeep, fino alla nuovissima Dacia Spring, e altri infiniti modelli, vediamo quali sono stati i SUV più venduti in Italia nel 2021.

Un dato dello scorso anno è molto significativo: per la prima volta nel Bel Paese il numero delle immatricolazioni dei modelli ‘a ruote alte’ ha superato quello delle berline, non era mai successo prima. Facendo una somma con anche i fuoristrada e i crossover, il 2021 ha totalizzato ben 710.800 immatricolazioni contro le 658.389 delle berline. Quasi la metà degli italiani ha quindi deciso di acquistare un SUV. Modelli come monovolume e station wagon hanno visto un gran calo delle immatricolazioni.

Le immatricolazioni di SUV nel 2021 in Italia

Nel 2020 le berline erano ancora in vetta sul mercato, le più vendute in Italia, con una quota del 46,1%, e i SUV le seguivano, avevano già conquistato parecchio terreno, attestandosi ad un 45,2%. Il 2021 è stato il primissimo anno in cui crossover, fuoristrada e SUV hanno superato le berline, in pochissimo tempo, se pensiamo che invece nel 2019 i SUV erano a 42,4%, contro la quota di mercato del 46,7% delle berline, sempre in vetta.

Vediamo quali sono stati comunque i SUV più amati e venduta in Italia lo scorso anno, grazie ai numeri e alle classifiche fornite da Unrae.

I SUV preferiti dagli italiani nel 2021

Al primo posto c’è Jeep Renegade, con 35.334 immatricolazioni, auto di successo del Gruppo Stellantis, pronta al suo nuovo restyling per il 2022. Segue poi Fiat 500X, anch’essa pronta a novità importanti, con 31.982 unità vendute. Il podio è totalmente Stellantis, visto che al terzo posto troviamo Jeep Compass (28.570 immatricolazioni).

A un passo da podio, al quarto posto, arriva Ford Puma (28.556), seguono poi Volkswagen T-Roc (28.341) e Renault Captur, con un totale di 28.225 unità vendute in Italia nel 2021. È la volta di Dacia Duster, il SUV low cost, che guadagna la settimana posizione della classifica, con 27.077 immatricolazioni. Seguono Peugeot 2008 (l’auto più venduta del Leone, con 25.505 immatricolazioni lo scorso anno nel Bel Paese), Volkswagen T-Cross (24.009) e chiude la Top 10 Peugeot 3008 (20.878 unità vendute).

I modelli di maggiore successo

Grandioso il successo di Jeep Renegade in Italia, in assoluto la preferita dell’anno. Passiamo poi ai SUV elettrici, che sono ancora ‘per pochi’ in Italia. Le vetture a zero emissioni si stanno diffondendo, è vero, ma i prezzi ancora elevati per alcuni e la scarsità di colonnine di ricarica, limitano il segmento. In questa categoria, la più venduta è stata la nuovissima Dacia Spring, presentata da pochi mesi sul mercato italiano, ma in grado di ottenere un grandioso successo (ha totalizzato 5.496 immatricolazioni nel 2021). Nella classifica dei SUV elettrici più venduti in Italia ci sono anche Peugeot e-2008 al secondo posto e Volkswagen ID.4 al terzo.

Per quanto riguarda infine i SUV ibridi plug-in, il dominio indiscusso è nelle mani di Jeep Compass. Un mercato nuovo e in espansione, dominato dall’auto di grande successo. Segue al secondo posto la sorellina Jeep Renegade plug-in hybrid 4xe e infine, sul podio, in terza posizione troviamo invece Volvo XC40 plug-in hybrid Recharge.