Il suv più maneggevole e silenzioso è Honda CR-V Hybrid AWD

Honda CR-V Hybrid è uno dei suv di maggiore successo della Casa giapponese, che da sempre vanta comfort a livelli estremi.

Oggi la versione Hybrid AWD impressiona soprattutto per il grado di maneggevolezza di altissimo livello e anche per il suo viaggiare in modo super silenzioso, sia in autostrada che su strade statali e in città. L’impressione che lascia questo suv è davvero positiva e il grande merito va dato innanzitutto alla motorizzazione, composta da un propulsore termico a benzina e due elettrici. Questi ultimi si dividono i compiti tra la trazione e la ricarica delle batterie e complessivamente la potenza riesce ad arrivare a ben 184 Cv.

Nonostante le dimensioni ragguardevoli di Honda CR-V Hybrid AWD, grazie alla potenza l’auto riesce a regalare ottime accelerazioni. Riconosciuta come una delle auto più silenziose al momento, una caratteristica ottima ma che purtroppo l’UE riconosce possa essere pericolosa per gli incidenti, è stata inserita infatti una personalizzazione particolare che consente di generare un rumore di avviso per i pedoni.

Molteplici sistemi tecnologici migliorano l’esperienza di guida, sensori e telecamere per la lettura della segnaletica, sensori posteriori invece per la precisione nei parcheggi, segnali di avviso di presenza di altri mezzi nell’angolo cieco, tutto ciò che aumenta la percezione della sicurezza per chi si trova al volante. Nei percorsi cittadini la trazione è praticamente esclusivamente elettrica quindi si viaggia in maniera quasi totalmente silenziosa, per un comfort a bordo di grande pregio.

Quando entra in gioco il motore termico di Honda CR-V Hybrid al posto dell’elettrico, l’auto mostra la sua potenza, vettura dallo sprint brillante, dalla risposta immediata e pronta. La marcia è dolce e leggera grazie al cambio a variazione continua, la leva sparisce e ci sono soltanto i quattro pulsanti base in plancia, che consentono la completa assenza di ogni vibrazione.

Uno sguardo agli interni dove i cinque posti sono molto comodi, i sedili sono ampi e c’è spazio in abbondanza. Quello del conducente è personalizzabile elettricamente e si possono memorizzare due posizioni. La dotazione è molto elevata e comprende ingresso HDMI per vedere filmati, prese USB, sistema di Infotainment completo. Per quanto riguarda i prezzi di listino di parte da 33.650 euro per arrivare alla versione top di gamma da 45.250 euro.