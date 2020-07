Il SUV di lusso low-cost: il progetto di Fisker

editato in: da

La piattaforma elettrica MEB di Volkswagen potrebbe essere utilizzata oggi da Henry Fisker per il compimento del suo ambizioso progetto, la realizzazione di un nuovissimo SUV a zero emissioni, lussuoso e low-cost.

Fisker è imprenditore e designer, colui che ha disegnato le meravigliose Aston Martin V8 Vantage e DB9 e anche la BMW Z8 che tutti conosciamo. Nel 2007 ha fondato la sua prima azienda, la Fisker Automotive, una Casa automobilistica che, da quel momento, continua senza sosta gli studi di fattibilità sulla realizzazione di un SUV elettrico che possa competere con i rivali americani di Tesla, con cui ha anche collaborato anni fa, ma che possa avere dei prezzi più contenuti sul mercato.

Fisker Ocean è stato l’ultimo dei tanti tentativi presentati sul mercato dall’imprenditore in questi ultimi anni, un sacco di prototipi che però purtroppo non si sono mai trasformati in un vero e proprio veicolo di serie da lanciare sul mercato. Oggi questo SUV potrebbe finalmente sfondare, o almeno provarci, con un’autonomia di 400 km.

Fisker ha ottenuto un finanziamento di 50 milioni di dollari e raggiunto un accordo con Spartan Energy Acquisition Corp, che potrebbe permettergli di quotare in Borsa la sua azienda. In questo modo il designer potrebbe entrare in possesso della liquidità utile per il lancio del suo nuovo veicolo sul mercato. Lui stesso ha scritto su Twitter: “Indicatemi un SUV di lusso, benzina o elettrico, che costi solo $ 29.999. È possibile solo con il nostro modello di business, che si basa sulla piattaforma elettrica MEB e su un processo di sviluppo proprietario. Solo $ 250 per prenotare un esemplare”.

In passato l’imprenditore danese aveva dichiarato che la specializzazione della sua startup sarebbero state solo ed esclusivamente le batterie allo stato solido, oggi quindi sembra aver cambiato decisamente idea. Il progetto sembra essere arrivato finalmente al suo compimento, il nuovo SUV beneficerà del sistema di alimentazione elettrica della piattaforma MEB, usata da alcuni dei veicoli elettrici tra i più promettenti, come la Volkswagen ID.3, di cui abbiamo tanto parlato in questi giorni, o ancora il crossover elettrico ID.4. Fisker Ocean è stato presentato ufficialmente al CES 2020, è lungo 4,64 metri, con trazione posteriore o integrale, è in grado di sprigionare 305 cavalli di potenza e la sua batteria ha fino a 80 kWh di capacità.