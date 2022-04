Il SUV di lusso BMW si rinnova: come cambia

BMW presenta la nuova generazione del SUV di lusso X7, con la sua inimitabile combinazione di esclusività, eccellenza dinamica, lussureggiante spaziosità e versatilità. E ora il profilo dal carattere unico del più grande Sports Activity Vehicle (SAV) del marchio è stato profondamente affinato grazie ad ampi perfezionamenti del design – in particolare nel frontale – oltre a un pacchetto M Sport dal nuovo look, cerchi in lega leggera fino a 23 pollici e il sistema di controllo/funzionamento iDrive di ultima generazione.

L’auto viene lanciata sul mercato con una gamma ulteriormente ampliata di equipaggiamenti di serie, sistemi di assistenza e la più recente tecnologia ibrida 48V per le tre motorizzazioni proposte. La nuova BMW X7 è un pilastro centrale nell’offensiva di prodotti esclusivi della gamma di modelli della Casa automobilistica premium. Sarà prodotta nello stabilimento del BMW Group di Spartanburg e il lancio sul mercato mondiale inizierà ad agosto 2022.

Stile e design rinnovati

È il modello BMW X più grande, amato per la sua eleganza su strada, ma anche per l’abilità fuoristrada. Le ampie modifiche al design accentuano soprattutto la sua esclusività visiva. Il frontale di nuova concezione riprende gli elementi distintivi del design BMW, come i doppi fari e il doppio rene BMW. Nella loro forma rivisitata, queste caratteristiche sottolineano la posizione eretta dell’auto e ne rafforzano la presenza su strada.

I fari sdoppiati fanno il loro debutto nella nuova BMW X7. Gli elementi luminosi a LED orizzontali posti più in alto nella parte anteriore ospitano la luce di posizione, le luci diurne e gli indicatori di direzione. Nella parte posteriore è accentuato lo stile progressivo dei corpi illuminanti sottili, che ora hanno una scultura tridimensionale. L’elegante barra cromata che collega i gruppi ottici posteriori della nuova BMW X7 è racchiusa in una pregiata copertura in vetro.

Gli interni spaziosi e lussureggianti

La sensazione di spazio a bordo che si percepisce sulla BMW X7 può essere goduta su tre file di sedili. La seconda fila ospita di serie tre passeggeri e offre come optional due sedili singoli molto comodi. I sedili comfort riscaldati sono disponibili per il guidatore e il passeggero anteriore.

Nuovo il cruscotto, con le sue sottili prese d’aria e una barra luminosa ambiente inclusa di serie; insieme al BMW Curved Display conferisce all’abitacolo uno stile moderno e digitalizzato. La gamma ulteriormente ampliata di equipaggiamenti di serie per la nuova BMW X7 migliora il comfort a bordo. Oltre al climatizzatore automatico a quattro zone, al tettuccio panoramico in vetro e al sistema hi-fi, ora include anche i sedili comfort per guidatore e passeggero anteriore, un volante sportivo in pelle con paddle del cambio e un nuovo vassoio per la ricarica wireless per tutti gli smartphone.

Le motorizzazioni di ultima generazione

La gamma di motori è guidata da un nuovo V8 a benzina da 4,4 litri per la BMW X7 M60i xDrive al top della gamma. La tecnologia M TwinPower Turbo e un collettore di scarico cross-bank conferiscono la potenza di 390 kW/530 CV e una coppia massima di 750 Nm.

Sulla BMW X7 xDrive40i debutta un motore a sei cilindri in linea di ultima generazione, con 35 kW/47 CV di potenza in più rispetto all’unità precedente, a 280 kW/380 CV, mentre la coppia massima arriva a 520 Nm, e può essere potenziato fino a 540 Nm. Gli aggiornamenti dettagliati del motore diesel a sei cilindri in linea della nuova BMW X7 xDrive40d hanno migliorato anche il risparmio di carburante e le emissioni La potenza massima del suo sistema di trasmissione complessivo è di 259 kW/352 CV. La caratteristica comune più importante dei tre motori è l’integrazione della tecnologia Mild Hybrid a 48V di nuova generazione. Il debutto del grande SUV di lusso BMW X7 è atteso per il prossimo agosto.