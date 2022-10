Il SUV di lusso blindato da 250mila dollari

Fonte: Rezvani Motors Rezvani svela Vengeance, il colossale SUV militare blindato da 250.000 euro

Il nuovo SUV di Rezvani è basato su Cadillac Escalade, anche se a prima vista non sembra neanche imparentato con il lussuoso SUV americano: si chiama Vengeance, è completamente blindato ed è la declinazione più estrema del lusso applicata a un veicolo militare. Non si tratta soltanto di avere un aspetto imponente e brutale: il SUV di Rezvani dispone di un vero e proprio equipaggiamento militare con vetri antiproiettile, protezione antideflagrazione nel sottoscocca e un kit di sopravvivenza completo di maschere antigas.

Vengeance, il SUV militare estremo

Il colossale Rezvani Vengeance è una Cadillac con l’aspetto di un Hummer. Lussuoso ai massimi livelli all’interno dell’abitacolo e dotato di carrozzeria in fibra di vetro, il SUV di Rezvani viene proposto con una serie di equipaggiamenti opzionali che trasformano l’imponente SUV in un vero e proprio veicolo militare. Il Military Package include vetri antiproiettile e blindatura dell’intera carrozzeria, ma anche pneumatici run-flat di tipo militare, sospensioni rinforzate, un sistema di visione termica notturna e un kit completo di caschi e giubbotti antiproiettile.

Nonostante siano ormai diversi i veicoli blindati su strada, sarà difficile trovare un SUV con le caratteristiche del Vengeance, che sembra il sogno di un autore di film d’azione: il SUV militare di Rezvani può far perdere le proprie tracce durante un inseguimento grazie allo Smoke Screen, che rilascia una densa scia di fumo dietro di sé, oppure elettrificare le maniglie delle portiere per evitare accessi indesiderati nell’abitacolo.

Tra le caratteristiche più incredibili di Rezvani Vengeance, sempre dal pacchetto Military, c’è il sistema di protezione dagli impulsi elettromagnetici, che rendono il Vengeance capace di resistere anche ad eventuali attacchi rivolti ai sistemi elettrici del veicolo. Inclusi anche un kit di primo soccorso, maschere antigas di tipo militare e un comodo dispenser di spray al peperoncino.

Fonte: Rezvani Motors

Il lusso di una Cadillac blindata

Le sequenze d’azione evocate dal singolare equipaggiamento militare del Rezvani Vengeance possono svolgersi serenamente mentre all’interno dell’abitacolo – un comodo 7 o 8 posti con climatizzazione automatica a tre zone e un sistema audio da 19 altoparlanti – la navigazione è affidata a un heads up display full color con tecnologia a realtà aumentata. Ben lontani dalla brutalità della dotazione militare, gli interni del Vengeance dispongono di un esclusivo sistema di infotainment OLED, telecamera HD Wide View per la visione posteriore e un sistema di interfono per facilitare la conversazione tra i passeggeri.

Vengeance segue il successo di Tank, l’Xtreme Utility Vehicle (XUV) svelato da Rezvani nel 2017 e scelto da celebrità del calibro di Chris Brown e Jamie Foxx dopo le inevitabili apparizioni al cinema. Per il terzo SUV della Casa di Irvine sono disponibili due motorizzazioni:un V8 da 6,2 litri che sviluppa 420 CV e un V8 sovralimentato da 700 CV. Diverse e peculiari anche le colorazioni disponibili per il mastodontico veicolo blindato: grigio, nero, Blue Swat e verde militare, ma anche rosso, blu cobalto e bianco perla – in versione gloss o satin.

Il SUV militare extralusso di Rezvani parte da un prezzo di 249.000 dollari, ad oggi l’equivalente di circa 256.000 euro. Il Military Package ha un costo di circa 90.000 euro, mentre tra gli altri optional è da segnalare il kit di batteria e pannelli solari capace di fornire più di 1000 watt di energia off-grid, disponibile per 2.500 euro.