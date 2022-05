Il SUV low cost che viene dal Molise

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

DR 3 è il SUV della Casa molisana, tra le caratteristiche che piacciono più alla clientela ci sono senza dubbio l’ottimo rapporto qualità/prezzo che caratterizza il modello e la sua discreta abitabilità. Uno stile innovativo e molto originale, l’auto presenta ampi passaruota, assetto rialzato e differenti opzioni di colore tra cui scegliere.

Caratteristiche estetiche e interni

La parte posteriore dell’auto ha un design grintoso, presenta uno spoiler che migliora l’aerodinamica del veicolo alle alte velocità. Il frontale invece mostra la grande mascherina con il consueto logo DR. L’abitacolo della DR 3 è abbastanza spazioso, la qualità costruttiva è buona, il SUV compatto offre un sistema di infotainment con schermo touchscreen da 8 pollici, con funzione Mirror Link e predisposizione per Apple CarPlay, telecamera posteriore con attivazione automatica quando si inserisce la retromarcia e navigatore con GPS integrato. Ci sono inoltre il cruise control, l’assistenza per le partenze in salita, il monitoraggio della pressione delle gomme e il controllo della stabilità.

La gamma DR 3

A listino troviamo:

una versione a benzina da 117 cavalli di potenza;

da 117 cavalli di potenza; l’alternativa benzina/GPL da 114 CV.

Vantaggi e svantaggi per i clienti

Innanzitutto DR 3 è un SUV economico e pratico, apprezzato appunto per il suo prezzo accessibile a tutti. Si tratta di una vettura particolarmente equilibrata, che non vanta grandi pregi, ma nemmeno difetti. Lo spazio a bordo è discreto, il bagagliaio modesto e la dotazione di serie abbastanza completa. I modelli in gamma sono solo due, come abbiamo visto, e la versione GPL vanta una buona autonomia e consumi contenuti. I sistemi di assistenza alla guida non sono tra i più moderni e all’avanguardia, e le prestazioni non sono sicuramente degne dei SUV di alta gamma. Ma, per il prezzo proposto, sicuramente ottimali.

Il SUV infatti costa meno (o poco più, in base alle varianti) di 17.000 euro, vedremo dopo il listino nel dettaglio, ed è perfetto per la mobilità urbana; è bello esteticamente e presenta diversi accessori inclusi nella dotazione di serie. Il rapporto tra il prezzo e la qualità è ottimale, considerando elementi e dotazioni di serie proposti dalla Casa molisana.

I consumi e la dotazione di serie

DR 3 non vanta consumi eccellenti, ma sicuramente non elevati. Oltretutto la versione alimentata a GPL disponibile a listino è senza dubbio la scelta migliore per risparmiare sul costo del carburante: sappiamo bene che il gas costa molto meno rispetto alla benzina e al diesel. E l’autonomia? Con un pieno di GPL, per un valore di poco più di 25 euro, è possibile percorrere fino a 435 chilometri. Nel dettaglio, DR Automobiles dichiara una percorrenza di 7,4 l/100 km ed emissioni pari a 173 g/km per quanto riguarda la versione a benzina da 116 CV. Passando al bi-fuel da 114 CV, la percorrenza è di 9,3 l/100 Km, mentre le emissioni arrivano a 155 g/km.

Sono tanti gli accessori disponibili sul SUV molisano DR 3 di serie, non ci sono quindi infinite opzioni di personalizzazione e optional disponibili per i clienti interessati al SUV low cost. La Casa italiana mette a disposizione un allestimento standard, non di altissimo livello, ma ideale per tutti, visto anche il prezzo proposto. La dotazione di serie comprende tutto il necessario, dai cerchi in lega da 17 pollici alla telecamera posteriore.

Non dimentichiamo la sicurezza a bordo, non sono presenti sicuramente tutti gli ultimi sistemi di assistenza alla guida ultra moderni e tecnologici, ma quello che serve per viaggiare senza stress: è previsto infatti il controllo elettronico della trazione, ci sono gli airbag per il guidatore e per il passeggero e anche il ripartitore di frenata.

Altre caratteristiche importanti

DR 3 è un SUV a cinque posti, sicuramente ideale per viaggiare comodi in quattro persone al massimo, la quinta è un po’ sacrificata. Avendo dimensioni compatte e un abitacolo non così tanto spazioso, il comfort per quarto e quinto passeggero non è certamente garantito. Ottimo invece, e apprezzato dagli utenti, lo spazio a disposizione per le gambe e la testa.

Ci teniamo a sottolineare che DR 3 è il modello più compatto tra quelli della nuova gamma del brand italiano con sede in Molise. L’auto è stata costruita prendendo come base la vettura cinese Chery Tiggo 3x, è un crossover moderno e sportivo, che richiama lo stile di una coupé. Come abbiamo visto, a listino ci sono due versioni, quella a benzina e quella bi-fuel benzina e GPL, proprio come accade anche per la sorelle maggiore 5.0 e anche F35 (altro SUV di successo). DR3 è l’auto ideale per coloro che sono in cerca di un mezzo che assicura convenienza e concretezza.

Le dimensioni

L’auto vanta un passo di quasi 2,6 metri, non eccellente, ma comunque offre un buon livello di comodità a bordo. Il crossover compatto è lungo in tutto 4,2 metri, largo poco meno di 1,8 metri e altro 1,6 metri. Le dimensioni relativamente contenute di DR3 la rendono adatta alla guida in città.

Lo stile di DR 3, il SUV molisano

L’auto presenta un design essenziale e moderno, con linee dinamiche che le donano un aspetto sportivo e molto accattivante. Il logo DR è inserito, come già anticipato, sulla mascherina frontale, posizionata sopra al paraurti in tinta con la carrozzeria. Le vistose protezioni sottoscocca si riconoscono al primo sguardo, si fanno notare anche il piccolo spoiler con la terza luce di stop e i cerchi in lega da 17 pollici.

Dinamico e moderno anche il look dei gruppi ottici di DR 3, nonostante il design sia sobrio e semplice. La fiancata curva leggermente nella parte che si avvicina alla coda e il lunotto appena inclinato, insieme allo spoiler, dona un tocco coupè al SUV. Il design dell’auto è tipico dell’artigianalità italiana, nonostante la semplicità e l’utilizzo di soluzioni e materiali low cost. Il frontale è equilibrato e molto armonico.

DR 3: motorizzazioni e prezzi di listino

La gamma, come già visto, presenta la variante a benzina e quella benzina/GPL. Entrambi i motori appartengono alla famiglia ACTECO, si tratta di sistemi di propulsione a 4 cilindri in linea aspirati da 1.5 litri, abbinati al cambio manuale. La capacità del serbatoio GPL raggiunge 56 litri.

Per quanto riguardo il listino:

DR 3 S2 1.5 – 1498 cm³ a benzina costa 16.400 euro;

DR 3 S2 1.5 Bi-Fuel GPL – 1498 cm³ a benzina e GPL costa invece 17.400 euro.

DR Automobiles è il marchio che più sta facendo parlare di sé in questo periodo: nonostante la crisi del settore automotive infatti si distingue per un buon numero di immatricolazioni e una costante crescita di unità vendute.