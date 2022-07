Questo SUV low cost arriva in Italia dalla Cina

Fonte: Eurasia Motor l SUV low cost Wave 3 arriva in Italia a settembre 2022

Non tutti forse la conoscono, ma Eurasia Motor Company è un’azienda attiva in Italia dal 2005. Si occupa dell’importazione di veicoli dal mercato cinese. La sua sede è a Palazzolo, in Lombardia, e si tratta di una realtà che ad oggi ha commercializzato in esclusiva i marchi Great Wall e, dal 2019, Haval – specializzati nella produzione di pick-up e SUV.

Il nuovo veicolo che arriverà nel Bel Paese si chiama Wave 3, ed è il City SUV full optional realizzato in Cina, che offre l’agilità di una vettura compatta e tutti i vantaggi di un vero SUV. Un’auto comoda grazie alla sua altezza da terra, allo spazio a bordo e alle sedute avvolgenti, ma anche sicura perché realizzata con materiali di qualità e dotata delle più moderne tecnologie di assistenza alla guida e infotainment per ogni viaggio.

Le caratteristiche del nuovo SUV

Innanzitutto il SUV sarà disponibile sul mercato italiano a partire da settembre a un prezzo di listino accessibile a tutti (un po’ come l’italianissimo DR 3): a partire da 22.000 euro. Viene offerto con impianto GPL di serie Made in Italy. Wave 3 si presenta con linee dinamiche, accattivanti e distintive. Versatile e adattabile, sicuro, potente e con una dotazione tecnologica all’avanguardia. Il suo look è accattivante e la personalità marcata.

Gli interni sono curati e ottimamente rifiniti, realizzati con materiali sostenibili come l’ecopelle, i comandi sono stati progettati e posizionati per avere sempre tutto a portata di mano. La silenziosità dell’abitacolo offre grande comfort durante il viaggio, grazie a materiali fono assorbenti utilizzati per le tappezzerie e antirumore per il vetro del tetto panoramico. Ottima l’abitabilità anche per i passeggeri posteriori, grazie al passo di 2.632 mm.

Infotainment e connettività

Con EasyLink di Wave 3 è semplice gestire le telefonate e i messaggi ed è possibile ascoltare la propria playlist o i podcast preferiti. È molto facile collegare lo smartphone all’infotainment di bordo; il vano Phone Box è progettato per riporre lo smartphone in sicurezza all’interno dell’abitacolo e permetterne la ricarica wireless allo stesso tempo. L’ampio display touch floating a colori da 10,25″ al centro del cruscotto è l’unità di controllo centrale della macchina, che serve per offrire il massimo comfort, facilitando la lettura e l’utilizzo delle informazioni.

Tra le altre funzioni l’auto offre anche una telecamera panoramica 360° Ultra HD. Non è tutto, perché a bordo di Wave 3 è possibile connettere i dispositivi via USB per tutti i passeggeri. Oltre a due porte USB frontali, ce n’è anche una terza, collocata sulla consolle centrale posteriore, per consentire ai passeggeri dei sedili posteriori di ricaricare i propri dispositivi. Il nuovo SUV cinese Wave 3 offre la connettività Bluethooth con comandi al volante e consente di utilizzare il telefono in modalità vivavoce.

Le dimensioni del SUV e la sicurezza a bordo

Wave 3 ha dimensioni ampie (lunga 444 cm, larga 183 e alta 166, con un passo di 263 cm), che garantiscono un’ottima abitabilità per cinque passeggeri. L’altezza da terra rende l’auto capace di affrontare anche terreni al di fuori del contesto urbano. Sicurezza e comfort sono ai massimi livelli grazie alle dotazioni di serie.

Lungo tutta la larghezza del posteriore si estende la barra luminosa che termina con i fari led e che assicura maggiore visibilità. Il sistema di controllo in discesa HDC è molto utile per affrontare al meglio strade con un’elevata pendenza in discesa, le telecamere panoramiche 360° Ultra HD moltiplicano la percezione visiva del conducente. Grazie alla sua combinazione tra inquadratura frontale, posteriore e laterale, è possibile individuare qualunque tipo di ostacolo che potrebbe sfuggire allo sguardo.

Come abbiamo già detto, il lancio è previsto a settembre 2022, e in quell’occasione la EMC Wave 3 sarà disponibile anche in versione bifuel (benzina e GPL), con un prezzo di listino a partire da 22.000 euro. La gamma motori è composta dal 1.5 aspirato da 116 CV con cambio manuale, e dal 1.5 Turbo da 147 CV (24.400 euro).