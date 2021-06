Il SUV low-cost si aggiorna e arriva sul mercato

editato in: da

Mahindra lancia KUV100 NXT. Si tratta di un SUV compatto omologato Euro6d-ISC-FCM, grazie all’efficienza del motore benzina a tre cilindri 1.2 da 87 cavalli e 115 Nm di coppia. Mahindra KUV100 NXT è disponibile anche con doppia alimentazione benzina/Gpl.

La Casa indiana Mahindra presenta sul mercato italiano la nuova generazione del SUV compatto low cost KUV100 NXT. La vettura è infatti lunga 3.700 mm, larga 1.727 mm e alta 1.655 mm, per un passo di 2.385 mm. Il peso è infine di 1.190 kg. La trazione è anteriore e il cambio manuale è a 5 rapporti. Altro dato è quello della capacità di carico: KUV100 NXT arriva a 473 litri. La sua velocità massima è di 148 km/h.

KUV100 NXT è disponibile in 2 allestimenti. Il primo, denominato K6+, include di serie il condizionatore manuale, l’alzacristalli elettrici, gli specchietti a regolazione elettrica, il display multimediale da 3,5 pollici, i comandi audio e telefono al volante, i fendinebbia, i cerchi in acciaio da 15 pollici e i rivestimenti sedili in tessuto. Il secondo allestimento è il K8. Questo prevede il climatizzatore automatico, l’apertura elettrica del bagagliaio, il display multimediale da 7 pollici, il navigatore, l’apertura portiere senza chiave, l’accensione a pulsante e i cerchi in lega da 15 pollici.

I clienti KUV100 NXT possono sfruttare l’incentivo di 1.000 euro, valido sino al 31 agosto 2021 (qui i nuovi incentivi auto varati dal Governo). Il bonus per l’immatricolazione sale se si aderisce a uno dei finanziamenti del brand indiano. Per esempio, ‘Formula vantaggi Mahindra’, che propone un incentivo di 2.000 euro, che per l’allestimento K6+ significa 84 rate mensili da 181,50 euro ad anticipo zero e Taeg dell’8,64%. Un’altra formula è ‘Simply Buy Mahindra’, che propone un incentivo di 1.000 euro, sempre anticipo zero, poi 84 rate da 175 euro al mese (Taeg 7,31%) ed è inclusa la polizza furto/incendio per 3 anni.

Ultimo capitolo: i prezzi. Il SUV compatto KUV100 NXT, in versione K6+, ha un prezzo di listino di 12.930 euro chiavi in mano. La motorizzazione a gas sale invece a 14.690 euro. L’allestimento K8 ha un costo di 14.930 euro. L’alimentazione benzina/Gpl del K8 raggiunge infine i 16.690 euro (leggi la nostra guida su come tenere pulito il motore a Gpl).