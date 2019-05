Il suv Jaguar E-Pace nella special edition Chequered Flag

editato in: da

Jaguar E-Pace, suv britannico di grande successo, sta per arrivare sul mercato italiano nella nuova special edition.

La sua denominazione è Chequered Flag, con dei nuovi elementi estetici differenti da quello della versione standard. Tra questi spiccano i paraurti sportivi R-Dynamic, il doppio terminale di scarico, il pacchetto Black Exterior Pack, i nuovi cerchi in lega Satin Dark Grey da 19’’ e i proiettori Led con luci diurne J-Blade. La vettura vede nuove personalizzazioni per la livrea, con i colori inediti Photon Red, Corris Grey e Yulong White, oltre a proporsi sul mercato con un meraviglioso tetto panoramico.

Per quanto riguarda invece gli interni, vediamo ottimi rivestimenti in pelle Ebony Grained con cuciture in contrasto di colore rosso. Differenti poi i dettagli presenti come il battitacco specifico Chequered Flag, lo sterzo sportivo R-Dynamic, i paddle del cambio in alluminio e il rivestimento del cielo Ebony Morzine. In ambito di elettronica invece vediamo dei nuovi dispositivi di ultima generazione, come quello inserito sui sedili anteriori, riscaldabili e con regolazione a 10 vie, o ancora il Display Interactive Driver TFT da 12.3’’.

Infotainment Touch Pro con display da 10’’ per la nuova Jaguar E-Pace Chequered Flag, che dà la possibilità al conducente di controllare tante funzioni, come impianto audio e navigazione GPS. Apple CarPlay e Android Auto per la connettività smartphone non possono mancare, il grande suv britannico dispone inoltre di sistemi di apertura senza chiavi “Keyless Entry” e il comando elettronico per l’apertura del portellone posteriore.

Oggi tutte le auto della gamma vengono proposte con gli Smart Settings, quella che tutti conosciamo come tecnologia di autoapprendimento della Casa. Ovviamente non può mancare sulla Jaguar E-Pace Chequered Flag questo sistema con Intelligenza Artificiale che apprende col tempo le abitudini del guidatore e quindi è in grado di prevedere necessità ed esigenze, attivando i dispositivi opportuni in un preciso momento. In ambito di motorizzazione, le proposte da listino sono quattro, due a benzina e due diesel. I prezzi partono da 55.150 euro e i vari modelli partono a una potenza di 150 Cv o 180 per i diesel fino ad arrivare ai 2.0 turbo benzina da 200 o 249 Cavalli.