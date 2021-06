Il SUV ibrido per viaggiare in relax e a bassi consumi

editato in: da

Peugeot 3008: arriva la versione ibrida plug-in

La nuova versione ibrida di Peugeot 3008 regala ai clienti l’opportunità di godere delle caratteristiche uniche di questo innovativo SUV della Casa del Leone, insieme alla silenziosità, alla tranquillità e al relax di partire con una vettura con una doppia personalità, hybrid e electric.

I motori che troviamo sotto la carrozzeria del SUV plug-in ibrido di Peugeot sono due, un classico motore termico alimentato a benzina a 4 cilindri turbo da 1.598 cc di cilindrata, con 180 cavalli di potenza, e un motore elettrico in grado di erogare 110 CV, alimentato da una batteria da 13.2 kWh. Per una potenza complessiva di ben 225 cavalli, niente male per il SUV 3008, adatto sia ai più giovani che alle famiglie che vogliono viaggiare con un’auto dotata di spazio e comfort.

Nuovo il cambio automatico e-EAT8 a otto rapporti di cui è dotata l’auto, che offre ai suoi clienti ottime prestazioni: oltre alla potenza appena citata, il SUV raggiunge 225 km/h di velocità massima ed è in grado di scattare a 100 km/h da fermo in soli 8.7 secondi. Il motore elettrico gli consente di viaggiare per 50 chilometri in modalità a zero emissioni, a 135 km/h al massimo.

Peugeot 3008 hybrid vanta una batteria al litio che ha tempi di ricarica ottimali, che vanno da poco meno di due ore fino a sette ore (se si decide di caricare l’auto alla presa domestica). Si può lasciare l’auto in carica tutte le notti in garage, per poi usarla ogni giorno senza alcun limite. Su percorsi a breve e medio raggio è possibile guidare sempre a zero emissioni.

Guidare il SUV 3008 è molto semplice e si può decidere di impostare una delle tre modalità di guida: Electric, Hybrid e Sport. All’avviamento l’auto sfrutta la modalità 100% elettrica, prendendo l’energia dalla batteria. Una volta terminata, il SUV passa automaticamente in full hybrid, sfruttando l’energia che recupera nelle decelerazioni e nelle frenate.

Dalla modalità di guida Electric si può passare molto semplicemente a quella Hybrid usando il selettore Drive Mode che si trova sulla console centrale, vicino al cambio. C’è anche la funzione e-Save, che consente al guidatore di tenere una riserva di energia della batteria utile per accedere in modalità elettrica in eventuali ZTL e centri città. Il SUV ibrido Peugeot 3008 è il compagno ideale per ogni viaggio.