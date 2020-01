SUV ibrido plug-in: litio e sostanza per Opel Grandland X Hybrid4 AWD

editato in: da

Elettrificazione è oggi la parola d’ordine per l’industria automobilistica globale, impegnata a ridurre le emissioni di CO2 per chilometro, mentre SUV è la parola d’ordine per chi oggi vuole comprare un’auto dalle buone prestazioni e dall’elevato comfort.

SUV ibrido plug-in è la sintesi e il punto d’incontro tra l’offerta e la domanda. Opel Grandland X Hybrid4 AWD, invece, è la risposta della casa tedesca: un SUV spazioso, comodo, ibrido plug in che coniuga potenza, trazione integrale e bassi consumi. Il tutto con il solito stile Opel: molta concretezza e qualità, al prezzo giusto.

Opel Grandland X Hybrid4 AWD: caratteristiche tecniche

Su Opel Grandland X Hybrid4 AWD, prima vettura ibrida plugin della storia di Opel, ritroviamo il pregevole sistema ibrido di casa PSA, che prevede l’uso di un motore benzina turbo 1.6 litri da 200 CV abbinato a ben due motori elettrici da 81 Kw. La potenza complessiva è di 300 CV, scaricati a terra dalle quattro ruote motrici.

Con un SUV ibrido del genere ci possiamo, innanzitutto, fare lunghi e comodi viaggi: la potenza non ci mancherà mai mentre i consumi, grazie al sistema ibrido, saranno ben più bassi di un veicolo di pari categoria e prestazioni con motorizzazione solo termica. In più, con Opel Grandland X Hybrid4 AWD potremo anche circolare in città in 100% elettrico, per spostarci nel traffico ad emissioni zero.

Con il SUV ibrido plug-in di Opel possiamo percorrere fino a 50 chilometri alimentati esclusivamente dalla batteria a ioni di litio da 13,5 kWh, senza consumare una goccia di benzina. Tornati a casa, potremo ricaricarla sia con una normale presa da 3,3 kW, che con una wallbox da 7,4 kW. Altrimenti è possibile ricaricare Opel Grandland X Hybrid4 AWD anche attingendo ad una colonnina pubblica a corrente alternata.

Opel Grandland X Hybrid4 AWD: prestazioni e consumi

Con 300 CV di potenza, questo SUV ibrido plugin non può che essere una vettura ad alte prestazioni. La velocità massima è di 220 chilometri orari, mentre l’accelerazione 0-100 km/h avviene in 7 secondi. Valori assolutamente di rilievo per un’auto che sfiora i quattro metri e mezzo di lunghezza e ha un peso a vuoto di quasi 1.900 chilogrammi. A fronte di queste prestazioni, però, i consumi sono estremamente ridotti: nel ciclo misto WLTP, infatti, Opel Grandland X Hybrid4 AWD consuma 2,2 l/100 km emettendo in atmosfera appena 49 grammi di CO2 per chilometro percorso.

Opel Grandland X Hybrid4 AWD: allestimenti

Il SUV ibrido plugin Opel Grandland X Hybrid4 AWD è disponibile in una sola versione, che in pratica è un upgrade dell’allestimento Innovation. Ad esso la versione ibrida del SUV Opel aggiunge il badge Hybrid4, e i cerchi in lega bi-color esclusivi da 19 pollici e il portellone posteriore che si apre senza mani all’esterno, mentre all’interno troviamo un display specifico che fornisce indicazioni sul funzionamento del sistema ibrido, il sistema di apertura keyless Open&Start, il volante in pelle con corona piatta e le palette del cambio automatico a otto rapporti e il selettore per la modalità di guida (che su questo SUV plugin hybrid sono elettrica, ibrida, trazione integrale AWD e Sport).