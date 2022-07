I SUV Hybrid che dominano il mercato: i segreti del successo

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il successo dei SUV 4xe di Jeep.

Il marchio Jeep, da sempre pioniere di nuovi segmenti e nuove tecnologie, sta dominando il mercato dei SUV Hybrid grazie ai modelli di grande successo caratterizzati dalla tecnologia 4Xe Plug-In Hybrid.

Nel primo semestre del 2022, non a caso, i modelli Jeep 4xe Plug-In Hybrid sono stati i padroni del mercato domestico dei veicoli a basse emissioni: nel comparto rappresentano in pratica la scelta di un automobilista italiano su cinque. I numeri, da questo punto di vista, sono eccezionali: la quota complessiva del brand, a giugno, ha superato nuovamente la barriera del 4%: un cliente su due sceglie una Jeep Plug-In Hybrid. Grazie alle versioni e-Hybrid, inoltre, il 70% dei SUV venduti dal marchio di Stellantis è elettrificato.

4xe: il marchio di fabbrica di Jeep

Il brand, dopo 80 anni di storia, ha iniziato un percorso di mobilità sostenibile, andando a rafforzare i valori storici del marchio. Il lungo percorso di elettrificazione è iniziato nel 2020 con il lancio di Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid: questi modelli sono stati in assoluto i primi due SUV Made in Italy a introdurre la tecnologia Plug-In Hybrid.

Nel giro di pochissimo tempo la sigla 4xe dei modelli presenti all’interno del listino Jeep è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, sinonimo di massimo comfort e totale sicurezza in qualunque condizione ambientale, zero emissioni e circa 50 km di autonomia in elettrico con la stessa capacità off-road di sempre, quella che ha reso Jeep famosa in tutto il mondo. Sia la Renegade che la Compass 4xe sono equipaggiate con una motorizzazione Plug-In Hybrid caratterizzata da un propulsore 1.3 turbobenzina da 130 o 180 Cv e un’unità elettrica con differenziale integrato da 60 Cv e 250 Nm, per una potenza complessiva che raggiunge i 190 oppure i 240Cv.

In virtù dell’elettrificazione, Compass e Renegade, presenti stabilmente nella classifica dei SUV più venduti in Italia, migliorano le proprie qualità in fuoristrada, grazie all’elevata coppia motrice assicurata dal motore elettrico e dalla possibilità di regolarla con precisione nelle fasi di spunto e anche nella guida off road più impegnativa, momenti in cui è necessario un rapporto di trasmissione molto ridotto.

Jeep, continua il successo dei SUV ibridi

Dopo Compass e Renegade, a metà del 2021 anche il modello più iconico del marchio Jeep si è avvalso della tecnologia 4xe Plug-In Hybrid: parliamo dell’intramontabile Wrangler che nella versione 4xe è il modello più sostenibile e con le migliori capacità off-road di sempre.

Jeep Wrangler 4xe Plug-In Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi, erogando fino a 380 Cv di potenza massima combinata, con una coppia massima di 637 Nm. A rendere unico questo modello è la trazione 4×4 in modalità “pure electric” che assicura un controllo ai bassi regimi mai visto prima, associato a un’autonomia nella guida a zero emissioni che può superare i 50 km nel ciclo urbano WLTP.

La strategia di elettrificazione di Jeep, iniziata ormai più di due anni fa, continua senza sosta. Il marchio del Gruppo Stellantis, infatti, ha lanciato in Europa la nuova gamma ibrida di Jeep Grand Cherokee, disponibile nelle varianti Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve, ognuna con caratteristiche specifiche ideate per assecondare qualsiasi esigenza del cliente.