Il SUV Fiat che sta stregando il Brasile

Si chiama Fiat Pulse il nuovo SUV che in Sud America, e in particolare in Brasile, sta ottenendo un gran successo. Merito di un design moderno e giovanile, di interni curati e al passo coi tempi, ma anche di motorizzazioni azzeccate che, nonostante la mole, garantiscono prestazioni niente male a prezzi tutto sommato contenuti.

A meno di un mese dalla presentazione sono già 9.000 gli acquirenti che hanno prenotato questo nuovo B-SUV sul sito di Stellantis, numeri che sanno già di best seller. Difficile per ora vederne una sulle strade brasiliane considerando che i tempi di consegna, anche a causa dell’odierna crisi dei chip, toccano anche quota 90 giorni a seconda delle configurazioni scelte.

Comunque, il consenso è già palese e conferma ancora una volta, dopo Fiat Strada(il pick-up di maggiore successo) e Toro, i successi del marchio all’indomani dell’avvio delle vendite dirette di Fiat Pulse, in 521 concessionarie brasiliane. Al momento però, nulla da fare per chi spera in un’eventuale commercializzazione oltre oceano.

La nuova B-SUV del marchio torinese si presenta in quattro differenti versioni con motori benzina con cambio manuale, e turbo benzina abbinati alla trasmissione automatica VT a 7 rapporti con tanto di modalità Sport e l’opzione dei paddle al volante. In quest’ultima configurazione le prestazioni sono piuttosto notevoli: la Casa dichiara appena 9,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Motori a parte il nuovo SUV Fiat Pulse è basato su una piattaforma tutta nuova, e presenta un design piuttosto ricercato, specie se rapportato alla fascia di prezzo e alla tipologia di mercato in cui si va a posizionare. Il frontale, ad esempio è imponente e al tempo stesso molto evoluto, con elementi moderni come i fari full LED anteriori che donano all’auto un piglio aggressivo. Stessa tecnologia utilizzata anche per il gruppo ottico posteriore, mentre salendo a bordo, si apprezza l’elevata qualità e ricercatezza delle soluzioni, molto più avanzate tecnologicamente rispetto a quelli che sono gli attuali standard brasiliani.

Benché non ci riguardi poi molto, è tuttavia un bene riscontrare un successo del genere per un’auto come la Fiat Pulse, specie per chi spera il prossimo debutto di SUV o veicoli simili di Casa Fiat. Qualcosa è già emerso nei mesi scorsi, ma sappiamo che sarà tutt’altra cosa rispetto a questo acclamato B-SUV, purtroppo o per fortuna a seconda di quel che arriverà.