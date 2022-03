SUV Ferrari: pubblicata la prima foto ufficiale

Un nuovissimo modello uscirà dalla Casa Ferrari, molto diverso da quelli che siamo abituati a vedere con l’inconfondibile Cavallino Rampante frontale. Non sarà una supercar, lo sappiamo bene, per la prima volta dagli stabilimenti di produzione delle Rosse più famose al mondo uscirà un SUV. E che SUV!

Il SUV Purosangue sta arrivando, una vettura unica, la cui linea prende ispirazione dalle forme e dal DNA dei 75 anni di storia di innovazione, evoluzione e prestazioni senza compromessi del marcio. Entro la fine dell’anno il marchio rivelerà tutto, per il momento abbiamo solo potuto vedere la primissima foto online.

La prima auto a ruote alte di Ferrari

La Casa conferma l’arrivo del SUV Purosangue, più e più volte nominato. Dopo i rumors e le foto spia delle scorse settimane, il brand ha deciso di pubblicare online almeno la prima immagine di come sarà il nuovo SUV, da cui è possibile vedere solo una parte del frontale, camuffata dalle “luci soffuse”. La foto è stata svelata sui social e sul sito ufficiale di Ferrari, e lascia intravedere quelle che saranno le forme dell’auto.

L’estetica del SUV Purosangue

Dall’immagine possiamo vedere il frontale del Purosangue, un paraurti con due grandi prese d’aria ai lati e un cofano muscoloso. Per quanto riguarda il sistema di illuminazione, possiamo dire che i gruppi ottici saranno su due livelli, quindi nella parte più alta verranno probabilmente integrati abbaglianti e anabbaglianti, e in quella bassa ci saranno le luci diurne e gli indicatori di direzione.

I due fari appaiono collegati visivamente da una striscia orizzontale che attraversa l’intero paraurti. Non sappiamo ancora se sarà uno degli elementi integranti del sistema di illuminazione, potrebbe anche semplicemente essere un inserto estetico. Al centro della striscia vediamo già una videocamera, che si nota tra i due loghi del brand, e che servirà per offrire una migliore visibilità al conducente durante le manovre.

L’evidente richiamo ai modelli iconici della Casa

È vero, lo abbiamo detto sino allo sfinimento: Purosangue è il primo e unico SUV di Ferrari (ha completato i suoi test lo scorso anno). Questo non significa però che, nelle sue linee, non si noti il tipico DNA del Cavallino Rampante e il riferimento alle linee e all’estetica di alcune delle più belle vetture del marchio italiano. Parliamo per esempio della Ferrari Roma, ma anche della magnifica SF90 Stradale (da 430.000 euro) lanciata di recente.

Il linguaggio stilistico dell’auto è del tutto inedito, i dettagli tipici del design del marchio sono stati particolarmente rivoluzionati ed evoluti, in modo da adattarli alla perfezione a un modello mai visto in Casa Ferrari. Purosangue rappresenta una grande svolta per il brand, una vettura di un’importanza epocale perché dovrà essere in grado di trainare il brand in un segmento che, sino ad ora, è stato totalmente inesplorato (ma che è uno dei più amati dalla clientela automotive oggi) e catturerà l’attenzione di clienti che non avrebbero mai pensato, prima d’ora, anche solo di avvicinarsi ad una delle concessionarie Ferrari. Il nuovo SUV Purosangue si presenta con un abitacolo spazioso e confortevole, in grado di ospitare almeno 4 persone, con cinque porte per un semplice accesso e, non potevano ovviamente mancare, con un livello di prestazioni degne del brand. È tutto pronto.