Il SUV Ferrari monterà il motore V12 aspirato

Abbiamo parlato ormai parecchie volte del nuovo (e primissimo) SUV di Casa Ferrari. Il suo nome è Purosangue, una rivoluzione per la Casa del Cavallino Rampante, che arriverà proprio nel corso di questo 2022. È una delle auto più attese dell’anno, soprattutto dai grandi appassionati del brand, che non vedono l’ora di vedere la prima supercar di Maranello a ruote alte.

Il marchio debutta infatti nel settore dei SUV con Purosangue, e sull’auto da mesi ormai vengono pubblicate moltissime notizie – ufficiali e non – indiscrezioni e rumors. La data di lancio comunque è sempre più vicina, molto probabilmente il debutto del nuovo modello di Ferrari avverrà il prossimo 16 giugno, ma ancora è tutto da vedere: restiamo chiaramente in attesa delle informazioni ufficiali da parte della Casa.

Le ultime dichiarazioni di Benedetto Vigna

Quello che sappiamo al momento non è moltissimo, in realtà. E anche sull’estetica dell’auto la Casa sta mantenendo il massimo riserbo, non vuole far trapelare alcuna notizia e fotografia (nonostante qualcosa sia già uscito) prima del lancio ufficiale. In questo modo l’attesa si fa ancora più avvincente, i potenziali clienti – ma anche gli appassionati del brand – sono impazienti di vedere con i loro occhi il SUV Purosangue.

Sulla data di lancio al momento sappiamo che arriverà entro la fine del 2022, questo è certo: lo ha dichiarato l’AD Benedetto Vigna. Le prime consegne ai clienti però inizieranno a partire dal 2023. Mancherà davvero poco più di un mese al lancio o ci tocca aspettare ancora qualche mese? Al momento è ancora un mistero, in attesa di conferme ufficiali da parte del Cavallino Rampante.

Vigna ha però rilasciato altre dichiarazioni interessanti, che riguardano il motore del SUV Ferrari Purosangue. Informazioni che fino ad oggi erano ancora top secret: e invece l’AD ha svelato finalmente: “Avrà il leggendario motore 12 cilindri. Sarà un V12 aspirato, non ibrido. Sarà un’auto potente, agile e sportiva, come tipico dei nostri modelli. Ve lo posso dire, perché l’ho provata sulle colline vicino a Maranello”. Non ci resta che attendere di vederla e, per i più fortunati che potranno permettersela, anche di provarla.

Ferrari Purosangue: i test drive

I prototipi del SUV sono stati avvistati più e più volte negli ultimi mesi, per questo non ci stupisce sapere che anche lo stesso Benedetto Vigna sia salito sull’auto per provarla. Una grande emozione, non c’è dubbio. E la riprova che le tipiche caratteristiche del brand, che da sempre produce bolidi sportivi lussuosi e potenti, non verranno ovviamente tralasciate nella realizzazione del primo SUV della Casa. La presentazione potrebbe essere imminente, i test su strada ormai si ripetono da tempo. Tra qualche settimana forse avremo finalmente il piacere di vedere il lancio del tanto attesto Purosangue, vero “Cavallino Rampante di razza”.

Nel frattempo, come avviene solitamente nell’attesa di veicoli così straordinari, sul web potrebbero apparire foto spia, ma anche nuovi teaser ufficiali. Non ci testa che attendere gli sviluppi con pazienza. La versione definitiva dell’attesissimo prima SUV è vicina, ne siamo certi. Ma il segreto svelato la scorsa estate ve lo ricordate? Vediamo se siete stati attenti.