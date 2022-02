SUV Ferrari: da Maranello le prime immagini

Ferrari ha terminato gli ultimi test per la nuova Ferrari Purosangue, il primo hyper-SUV del brand di Maranello, lo scorso anno. L’idea di quest’auto eccezionale è stata presentata nel piano industriale 2018-2022, e molto probabilmente la vettura straordinaria sarà lanciata entro la fine del 2022 o, al più tardi, nel 2023, pronta a cambiare profondamente le sorti della Casa del Cavallino Rampante.

Prosegue quindi con grande impegno lo sviluppo del crossover della Rossa che verrà dedicato alla memoria di Sergio Marchionne. Una volta lanciata, l’auto sarà la punta di diamante della Casa italiana, che mira ad inserirsi con forza nel segmento luxury del mercato dei SUV, tra i più amati oggi. Chiamato Purosangue (come i cavalli) per far intendere la razza unica del prodotto pronto a conquistare i consumatori, il futuro crossover di Maranello sarà caratterizzato da un’inedita piattaforma che consentirà di frazionare i motori e scegliere soluzioni elettriche più o meno spinte.

Le prime immagini del SUV Purosangue

È molto probabile che nelle scorse ore sia stata avvistata per la primissima volta la nuova vettura di Maranello. Parliamo proprio del SUV Purosangue, sul web sono apparse infatti le inedite immagini ‘rubate’ all’interno della fabbrica del Cavallino Rampante, che ci mostrano come sarà il primo crossover potente e lussuoso di Ferrari. Come abbiamo detto, il nuovo modello a ruote alta del brand è stato ormai annunciato da molto tempo, e per questo tutti gli appassionati fremono e non vedono l’ora di vederlo.

Fino ad oggi l’aspetto della vettura era sempre stato tenuto in gran segreto, nessuno aveva mai mostrato alcuna immagine o fotografia del SUV Ferrari Purosangue. Nei mesi si sono certamente susseguite tante speculazioni, delle anticipazioni false, e anche dei rendering improvvisati e immaginati da differenti designer, ma mai nulla di certo, mai nessuna verità trapelata direttamente dalla Casa di Maranello. L’unica cosa che possiamo dire è che il SUV del Cavallino Rampante è stato a volte protagonista di alcuni avvistamenti, ma sempre e solo con muletti, la carrozzeria non era mai quella definitiva.

L’avvistamento del SUV Ferrari

E invece oggi pare che le immagini che stanno circolando in rete siano proprio del SUV Purosangue. Da quello che possiamo vedere dagli scatti rubati, lo stile ricorda molto anche altri modelli della Casa, come la Ferrari Roma (da 200.000 euro) e la mitica SF90 Stradale di cui abbiamo tanto parlato. Ma in qualche modo riprende anche il look di alcuni bolidi del passato, come la GTC4 Lusso.

Come un vero e proprio SUV mostra dimensioni molto importanti, si tratta di una vettura a ruote alte imponente. Come abbiamo anticipato, le foto che possiamo vedere hanno iniziato a circolare in rete e su tutti i social (le nostre sono quelle del profilo di Cochespias) e ci permettono di iniziare ad apprendere alcune delle caratteristiche del SUV Ferrari Purosangue, a captare alcuni dettagli di stile. Vediamo infatti forme particolari per la fiancata, passando poi al cofano fino ad arrivare ai passaruota.

Non possiamo dire molto altro, questa è solo una prima anticipazione di quello che la Casa lancerà come il suo primissimo luxury SUV potente e meraviglioso, realizzato per pochi, un po’ come tutte le vetture di Maranello.