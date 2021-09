Il SUV extra-lusso a batteria di Mercedes

editato in: da

Mercedes-Maybach lancia il Concept EQS, un’anteprima concreta del primo modello di serie completamente elettrico di questo marchio prestigioso e ricco di tradizione. Il SUV si basa sull’architettura modulare delle auto elettriche del segmento di lusso e superiore Mercedes‑Benz, proiettando l’esclusività di Maybach in un futuro a zero emissioni.

Un pezzo unico, che inizierà ad essere prodotto a breve, e che vanta le tipiche caratteristiche distintive di Maybach, tra cui la raffinata verniciatura bicolore. Un passo avanti verso un’immagine più moderna e innovativa il brand lo fa grazie alla tecnologia di propulsione di ultima generazione.

Sedili Executive e pacchetto chauffeur all’interno, il vano posteriore si trasforma in un confortevole spazio di lavoro o di relax, a cui si aggiungono anche dei dettagli esclusivi come i nuovi pannelli delle porte, con braccioli che si presentano come pregiati ripiani. Oppure elementi decorativi in bianco Pianoforte e materiali in blu mare intenso, che ricreano a bordo l’atmosfera di benessere di uno yacht di lusso.

L’auto appartiene alle due famiglie Mercedes-Maybach e Mercedes-EQ, il concept è un’anteprima del primo SUV completamente elettrico nel segmento di lusso. La forma della vettura segue il Purpose design, si basa sull’architettura automobilistica puramente elettrica, svela una silhouette dinamica, a partire dal frontale ribassato, per poi estendersi filante sul montante anteriore inclinato e sulla sagoma del tetto, fino al bordo dello spoiler posteriore. Al primo sguardo è evidente la svolta verso una nuova era tecnologica.

Caratteristica essenziale, come anticipato, è la tipica verniciatura bicolore in nero ossidiana metallizzato e rosso zircone metallizzato, con un sottile listello in cromo come linea di divisione ottica. Le superfici cromate si estendono sopra le griglie della presa d’aria e il diffusore su frontale e coda, oltre a circondare i finestrini laterali con una cornice cromata dall’andamento dinamico in versione 3D. Anche i montanti centrali sono cromati e impreziositi da un sottile motivo che raffigura il logo del marchio. La «M» di Maybach si ritrova anche sul secondo montante posteriore.

L’abitacolo è emozionale e ricco di stile quanto gli esterni, rivisto completamente in chiave virtuale. I sedili anteriori mostrano alcune somiglianze con quelli che abbiamo visto sulla Mercedes-Maybach Classe S. Il vano posteriore di prima classe con due generosi posti singoli e il Rear Seat Entertainment System High-End garantiscono il massimo comfort.

Il Concept Mercedes-Maybach EQS si basa sull’architettura modulare delle auto elettriche Mercedes-Benz del segmento di lusso e superiore. Su questa base verrà introdotto un altro modello 100% elettrico, EQS SUV, che inizierà a essere prodotto già dal prossimo anno, ancora prima del modello Maybach. La propulsione elettrica assicura la massima silenziosità di funzionamento e permette di vivere l’auto con tranquillità e relax. L’autonomia prevista per il modello Mercedes-EQS SUV è di circa 600 chilometri (WLTP).