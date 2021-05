Un SUV elettrico sarà la nuova papa-mobile

editato in: da

Toyota Mirai, l’auto ad idrogeno di Papa Francesco

Fisker Inc., appassionato creatore di veicoli elettrici tra i più sostenibili al mondo e soluzioni di mobilità avanzate, è pronto a sviluppare il primo mezzo 100% elettrico per la Santa Sede, la nuova auto di Papa Francesco, dopo una visita alla Città del Vaticano.

I co-fondatori, Henrik Fisker e Geeta Gupta-Fisker, durante un’udienza privata con Papa Francesco, hanno presentato la loro idea per la progettazione di un nuovo ‘mezzo papale’ completamente elettrico. Si tratta di una Fisker Ocean trasformata per le esigenze di mobilità del Santo Padre.

La Fisker, l’azienda fondata da Henrik Fisker, produrrà la prima papa-mobile elettrica. L’imprenditore danese-americano ha presentato il suo progetto, dichiarando: “Ho avuto l’ispirazione leggendo che Papa Francesco è molto attento all’ambiente e all’impatto del cambiamento climatico per le generazioni future”. Il team della Fisker è ancora a lavoro con il Vaticano per valutare quali debbano essere i requisiti del mezzo e le specifiche del nuovo veicolo elettrico, è quanto è stato riferito da un portavoce dell’azienda.

Oltre a progettare una vettura a zero emissioni per le uscite del Papa, la nuova auto elettrica sarà realizzata con interni che vedranno un grande utilizzo di materiali sostenibili, a basso impatto ambientale. Un esempio? I tappetini verranno creati con un materiale specifico che si ricava dal riciclo della plastica delle bottiglie. La papa-mobile avrà una grande cupola moderna, interamente in vetro.

Papa Francesco potrà avere (dopo la Toyota Mirai a idrogeno) il suo nuovo SUV elettrico il prossimo anno. La nuova Ocean di Fisker diventerà poi un’auto di serie per il pubblico, ma entrerà in produzione il 17 novembre 2022. In questo momento sono già state raccolte più di 16.000 prenotazioni per il nuovissimo SUV elettrico. L’auto avrà un prezzo di listino a partire da 37.499 dollari, che corrispondono a circa 30.784,20 euro al cambio attuale.

Ma chi è Henrik Fisker? L’imprenditore è molto conosciuto nel mondo dell’automotive e anche in quello del cinema, visto che è la mente dalla quale ha preso vita la magnifica BMW Z8 di James Bond, ma non solo. Nascono dalle sue idee anche l’Aston Martin DB9, il superyacht Benetti Fisker e la coupé ibrida Fisker Karma. Pare che di recente Fisker abbia concluso un accordo con la Foxconn per la nascita del progetto Personal Electric Automotive Revolution, che porterà alla nascita di una nuova auto elettrica nel 2023.