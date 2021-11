Arriva in Italia il nuovo SUV che rivoluziona la mobilità elettrica

Si chiama Kia EV6 il nuovo SUV elettrico della Casa automobilistica coreana che arriva sul mercato italiano puntando a coniugare tecnologia, prestazioni e comfort. Appena 3,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, 260 km/h di velocità massima, soli 18 minuti per passare dal 10 all’80% grazie al sistema multi-ricarica 800V e 528 km di autonomia dichiarati.

Disponibile sia in versione AWD che a trazione posteriore, Kia EV6 è stato progettato e sviluppato sulla nuova piattaforma E-GMP specificatamente ideata per veicoli elettrici; una piattaforma che, nonostante la mole, riesce a garantire una dinamica sportiva e un elevato piacere di guida. Merito di uno sterzo preciso, di un’equilibrata distribuzione dei pesi fra i due assali (rapporto 53:47) e al posizionamento del pacco batteria che ha consentito di tenere un baricentro molto basso.

Contribuisce a metterne in evidenza il piglio racing anche, e soprattutto, il motore, anzi, i due motori da 430 kW totali (584 cavalli) e 740 Nm di coppia massima, nella versione RWD EV6 GT più sportiva con pacco batterie da 77,4 kWh. A proposito di autonomia, il nuovo SUV elettrico della Casa di Seul si ricarica sia con sistema a 800 V, sia a 400 V, che significa ottenere 100 km di autonomia in appena quattro minuti e mezzo (sul modello 2WD), o una ricarica dal 10 all’80% in 18 minuti.

Numeri a parte, Kia EV6 vuole stupire anche per quel che riguarda il design, grazie a una filosofia stilistica particolare caratterizzata da dettagli futuristici e tratti tradizionali, come il frontale “Tiger Face” con una grande presa d’aria reinterpretato in ottica high-tech, con luci diurne moderne ed eleganti che ben si accordano al sistema di illuminazione dinamico “sequenziale”.

Guardando di lato il nuovo crossover a zero emissioni di Kia, emergono subito le forme muscolose da crossover moderno ed elegante con una linea ben tracciata che dal basso punta ad innalzarsi attraversando i passaruota posteriori e coniugandosi al profilo sfinato che finisce ad esaltare il gruppo ottico a LED della zona posteriore.

Vantano un carattere simile gli interni, in cui domina lo schermo curvo del sistema di infotainment. Pochi ma presenti i tasti fisici, uno sviluppo in orizzontale lungo la plancia, materiali premium e minimalismo sono gli elementi che caratterizzano un abitacolo moderno e spazioso, anche perché privo del tunnel centrale della trasmissione. Dunque, un crossover moderno, anzi, futuristico sia dentro che fuori, che punta a coniugare prestazioni, autonomia e stile, e soprattutto a rivoluzionare la mobilità elettrica con un listino che parte da poco meno di 50mila euro.