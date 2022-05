Il SUV elettrico indiano con il record di autonomia

Impegnata nella rapida elettrificazione della mobilità in India, Tata Motors ha lanciato la nuova versione del veicolo elettrico più venduto nel Paese, il nuovo Nexon EV Max. Con questo lancio, la Casa sta assumendo un ruolo guida per aumentare l’appeal dei veicoli elettrici ed espandere il mercato con una nuova offerta per i clienti che cercano vetture per viaggi interurbani più lunghi.

Il nuovo SUV Nexon EV Max dall’alta autonomia

L’auto si serve della tecnologia Ziptron all’avanguardia e ad alta tensione e sarà disponibile in due opzioni di allestimento: il Nexon EV Max XZ+ e il Nexon EV Max XZ+ Lux. Sono tre i colori proposti dal brand: Intensi-Teal (in esclusiva per Nexon EV Max), Daytona Grey e Pristine White. Dotato di un pacco batteria agli ioni di litio da 40,5 kWh, il Nexon EV Max offre una capacità della batteria superiore del 33%, con un’autonomia certificata di 437 km (in condizioni di test standard), che garantisce viaggi interurbani ininterrotti. Il Nexon EV MAX produce 105 kW (143 CV) di potenza e fornisce una coppia istantanea di 250 Nm, scattando da 0 a 100 km/h in meno di 9 secondi.

Il SUV sarà disponibile con un caricabatterie da 3,3 kW o un altro rapido CA da 7,2 kW, quest’ultimo può essere installato a casa o sul posto di lavoro, il che aiuta a ridurre il tempo di ricarica a 6,5 ​​ore. Rendendolo una proposta irresistibile, il Nexon EV Max supporterà un tempo di ricarica più rapido, passando da 0 a 80% in soli 56 minuti.

Com’è fatto il nuovo SUV

L’aspetto dell’auto è stato completato con interni notevolmente modernizzati per soddisfare le preferenze in evoluzione dei clienti più esigenti. La consolle centrale ha subito un importante rinnovamento, presenta un nuovo design ordinato e pulito. Il SUV presenta nuovi interni beige, sedili in similpelle con ventilazione per i passeggeri anteriori, purificatore d’aria, ricarica smartphone wireless e cruise control.

Nexon EV Max offre tre modalità di guida: Eco, City e Sport. Vanta inoltre otto nuove funzionalità sulla tecnologia per auto connessa ZConnect 2.0. L’elenco delle funzionalità aggiuntive offre l’integrazione dello smartwatch, il controllo DTC automatico/manuale, l’impostazione di un limite per la ricarica, i rapporti mensili del veicolo e l’analisi avanzata della guida.

Il nuovo SUV elettrico di Tata dall’autonomia record – Nexon EV Max – comprende funzioni di sicurezza avanzate come ESP con i-VBAC (intelligente – Boost senza vuoto e controllo attivo), Hill Hold, Hill Descent Control, freno di stazionamento elettronico con Auto Vehicle Hold e tutti i freni a quattro dischi.

Dal suo ingresso nel mercato dei veicoli elettrici nel 2020, Tata Motors è stata la pioniera nel segmento dei mezzi a zero emissioni che oggi viaggiano sulle strade indiane (circa 25.000), di cui oltre 19.000 sono Nexon. E non è tutto, perché l’approccio unico della Casa, volto a sfruttare le sinergie delle società del Gruppo Tata per fornire soluzioni di veicoli elettrici, ha portato il marchio a sviluppare un nuovo ecosistema dei veicoli elettrici: Tata UniEVerse. Con una quota di mercato complessiva dominante dell’87%, la nuova Tata Nexon EV Max promette di portare avanti l’eredità e rafforzare la sua posizione nel segmento dei veicoli a zero emissioni.