Il suv elettrico che costa meno di 10mila euro

Le auto elettriche oggi si stanno diffondendo sempre più, i vantaggi che offrono infatti non sono solo in termini di risparmio nel prezzo del carburante, ma si spende meno anche per l’assicurazione e il bollo auto, oltre ad esservi incentivi da sfruttare per l’acquisto.

Vi sono ancora comunque dei limiti a questa tecnologia, come sappiamo bene ad esempio deve essere fatto un lavoro più accurato sulla distribuzione delle colonnine di ricarica nel nostro Paese. Sono aumentate, è vero, ma non siamo ancora arrivati ai livelli desiderati dai consumatori e promessi dagli enti e dalle società interessate. Tempo al tempo, presto colmeremo anche questa lacuna, lasciamo almeno passare questo periodaccio di stop a causa del Coronavirus che ha colpito praticamente il mondo intero.

Parlando di punti di debolezza delle vetture green comunque non possiamo non accennare al fattore prezzi, che ancora sono molto proibitivi per la maggior parte dei cittadini e delle famiglie. Oggi vediamo un calo, lento ma progressivo, anche di questi. Il Paese più avanti sotto questo punto di vista è senza dubbio la Cina, che ha abbattuto la soglia dei 10.000 euro minimi e che lancerà infatti a breve sul mercato un altro veicolo elettrico economico.

Il suo nome è Maple 30X, si tratta di un piccolo suv realizzato dalla Fengsheng Automotive Technology, una affiliata di gruppi più grandi come Geely. Dimensioni ridotte, adatto per gli spostamenti urbani, equipaggiamento minimal, linee semplici, ma comunque vanta delle caratteristiche soddisfacenti. Monta un motore con un’autonomia dichiarata di 70 kW e un’autonomia di 306 km, per niente male. Ma ovviamente il suo grande punto di forza è il prezzo, che riesce a stare sotto la soglia dei 10mila euro.

Pare infatti che, tolti gli incentivi nazionali locali, il nuovo mini suv elettrico Maple 30X vanti un prezzo di listino al lancio di 9.000 euro, che diventano 10.480 euro per la versione Premium (la famosa sfoglia si supera, ma di poche centinaia di euro). Al momento dalla Cina non arriva alcuna comunicazione che riguarda la vendita dell’auto elettrica low cost anche in Europa, quindi aspetteremo di vedere quali decisione prenderà la Casa. Spesso i brand cinesi producono solo per il proprio mercato, anche perché le norme di sicurezza e omologazione sono differenti rispetto a quelle europee, senza dubbio più severe.