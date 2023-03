Il SUV elettrico con autonomia da record

Fonte: Fisker Il SUV californiano con il record assoluto di autonomia pronto a sbarcare sul mercato europeo

Arriverà sul mercato europeo non appena riceverà l’omologazione, attesa per la fine di aprile: si chiama Ocean Extreme, è prodotto dalla Casa statunitense Fisker ed è il SUV elettrico con la più alta autonomia in assoluto, tra quelli in vendita nel Vecchio Continente.

I test di omologazione secondo il ciclo WLTP hanno dato un esito che addirittura ha superato le stime iniziali del costruttore, che prevedeva un’autonomia di 630 km per la versione dell’Ocean destinata al mercato europeo. Con un’autonomia dichiarata di 707 km, il Fisker Ocean Extreme è il primo veicolo elettrico ad arrivare nel Vecchio Continente con la promessa di poter guidare da Parigi a Francoforte con una sola ricarica.

Fisker Ocean: il SUV più sostenibile mai realizzato

Quando annunciò l’inizio della produzione dell’Ocean, alla fine del 2022, la Casa californiana Fisker definì il nuovo SUV 100% elettrico come “il veicolo più sostenibile mai prodotto”. Prodotto nello stabilimento a zero emissioni di Graz, in Austria, il Fisker Ocean ha sin da subito acceso l’entusiasmo della clientela, arrivando a superare i 63 mila preordini ancor prima di diventare realtà.

Progettato con la chiara ambizione di essere “il SUV più sostenibile della Terra”, il Fisker Ocean contiene oltre 50 chili di polimeri riciclati e materiali biodegradabili: i tappetini, per esempio, sono realizzati con plastica riciclata dalle bottiglie. Nella versione Extreme, il Fisker Ocean è una felice combinazione di lusso, performance e sostenibilità, che unisce la più alta autonomia mai raggiunta da un SUV prodotto per il mercato europeo a elementi di lusso estremo come il Limo Mode, che permette di controllare l’ambiente dei sedili posteriori con un touchscreen digitale dedicato.

Il design del Fisker Ocean porta la firma eccellente di colui che ha disegnato capolavori come Aston Martin V8 Vantage e BMW Z8: lo scopo dichiarato della Casa di Manhattan Beach è quello di realizzare i veicoli elettrici “più sostenibili ed emozionanti del mondo”, in un disegno in cui stile non passa in secondo piano.

“Sin dall’inizio volevamo che il Fisker Ocean offrisse i più alti livelli di design, sostenibilità, innovazione, usabilità e una gamma di altissimo livello”, ha spiegato il CEO Henrik Fisker. “Così abbiamo creato un veicolo 5 posti fantastico, offrendo ai clienti qualità, sicurezza e comfort in ogni tipo di viaggio”.

Extreme: autonomia record di oltre 700 km

In vendita negli Stati Uniti dal 2022, con il primo sold-out registrato dalla versione ONE ad appena 30 giorni dal lancio, il Fisker Ocean attende l’omologazione a fine aprile – dopodiché inizierà ad essere consegnato ai clienti europei.

Realizzato con il preciso intento di diventare il SUV più sostenibile mai realizzato, il Fisker Ocean Extreme è un veicolo in grado di viaggiare da Londra a Glasgow, o da Parigi a Francoforte, con una sola ricarica. I test di omologazione secondo il ciclo WLTP hanno superato le aspettative del produttore, arrivando a un risultato record di 707 km di autonomia – la performance più alta mai registrata da un veicolo elettrico omologato per il mercato europeo.

Le vendite del SUV dall’autonomia record non riguardano ancora il mercato italiano: Ocean sarà in vendita in Francia, Austria e Danimarca con un prezzo di listino che parte da 41.900 euro per la versione base – due ruote motrici e 440 km di autonomia. Per la versione top di gamma Extreme, sempre stando alle informazioni destinate al mercato francese, si parla di un prezzo di 69.950 euro.

I primi Fisker Centers+ in Europa apriranno le loro porte a Vienna e Copenhagen il prossimo 11 aprile, e per il 2023 la Casa californiana che ha realizzato la prima papamobile 100% elettrica per la Santa Sede, prevede di aprire altri saloni in giro per il Vecchio Continente.