Il SUV diventa infernale: ha più di 800 cavalli

Fonte: Manhart Manhart G 800 Inferno, il SUV estremo

Mercedes-AMG G63 non è nuova nel settore delle personalizzazioni estreme, anzi. Alcuni anni fa avevamo già visto il bodykit chiamato Inferno, realizzato su misura da Top Car. Oggi ci mette ancora mano Manhart, specialista nella realizzazione di personalizzazioni estreme su misura per auto. E così lavora alla vettura, con una combinazione di elementi in fibra di carbonio del kit e una serie di aggiornamenti meccanici.

Manhart G 800 Inferno: l’opera d’arte

Il super SUV potente Mercedes-AMG G 63 non è nuovo nella gamma tuning di Manhart. A novembre 2019 l’azienda ha infatti rilasciato il suo kit G 700 Inferno per il potente SUV di Affalterbach. Per ricordare il rilascio di quel modello, Manhart sta pianificando una nuova variante che porta gli aggiornamenti complessivi un ulteriore passo avanti.

Il G 800 Inferno è tutto ciò che un cliente può chiedere agli specialisti di tuning nel mondo. Un SUV dalle dimensioni elevate, che riceve lo stesso trattamento del G 700, ma in grado di spingersi ancora più in alto, grazie al potenziamento delle prestazioni del motore turbo potenziato, un V8 twin-turbo di AMG da 4,0 litri, aggiornato con un nuovo software e migliorato nelle prestazioni. I 585 CV originali e 850 Nm di coppia sono ora diventati 809 CV di potenza e 1.170 Nm. L’aggiornamento delle prestazioni è accompagnato da un nuovo sistema di scarico in acciaio inossidabile con controllo delle valvole e tubi di scarico senza catalizzatori.

Fonte: Manhart

L’estetica del nuovo SUV estremo

L’esterno presenta il kit carrozzeria in carbonio di alta qualità di Top Car Design insieme a una serie di ammortizzatori H&R che migliorano la posizione del potente veicolo AMG, abbassandolo e rendendolo più maneggevole. Le ruote Manhart Forged Line verniciate in oro e l’esclusivo set di decalcomanie completano il pacchetto esterno della vettura estrema.

Per tutti i clienti interessati, come è possibile leggere sul sito dell’azienda, Manhart offre anche un rivestimento interno che si adatta al design esterno del G63. Tocchi dorati e neri vengono inseriti in tutto l’interno e combinati con Alcantara o pelle traforata. Se invece il cliente preferisce un’altra tipologia di stile e look, allora basta farne richiesta specifica, perché tutto è possibile. Ognuno ha la libertà di creare il design che preferisce.

Nel kit in fibra di carbonio di Top Car Design troviamo paraurti squadrati e dall’aspetto più aggressivo, un ampio parafango, paraurti tanti dettagli esterni in LED, un cofano ventilato, un’ala posteriore in stile di auto super-sportiva e un diffusore.

Che cosa fa Manhart

Non è la prima volta che parliamo di Manhart e dei veicoli speciali che realizza su misura, dall’aspetto sportivo e aggressivo e dalla potenza estrema. Il team può vantare oltre tre decenni di ottimizzazione dei veicoli e un’esperienza incomparabile in questo campo. L’attenzione di Manhart è sempre stata focalizzata sulla raffinatezza dei veicoli della BMW M-GmbH, ma ora si è estesa anche al mondo di Audi, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Toyota e Volkswagen.

Fonte: Manhart

L’azienda si concentra su una varietà di marche e modelli e offre al cliente l’opportunità di progettare il proprio veicolo unico (sia contemporaneo che classico). È possibile anche ordinare elementi tuning specifici tramite il negozio online, parti che possono essere direttamente installate da Manhart in Germania o tramite i suoi partner presenti in tutto il mondo.

L’obiettivo della vasta gamma di auto su misura messe a punto, sia tecnicamente che otticamente, è l’ottimizzazione del rapporto peso/potenza. Questo offre ai clienti internazionali uno standard costantemente elevato, che è incorporato nelle numerose modifiche estese che Manhart realizza. L’azienda offre, vende e assembla i suoi pezzi quotidianamente e in tutto il mondo.