Il SUV compie 235 giri attorno al mondo

Nel 2020 Renault ha realizzato i Confirmation Run su Mégane E-Tech Electric, oggi sottopone agli stessi test il nuovo SUV Austral. L’auto infatti ha percorso circa 3 milioni di chilometri su strade di tutti i tipi, ancor prima del lancio commerciale. Al volante? Dipendenti collaudatori immedesimati nel ruolo di clienti. L’obiettivo di questa prova è riuscire a individuare le aree di miglioramento per portare Austral ai massimi livelli in termini di piacere di guida, qualità e affidabilità.

Nell’ambito del piano Qualità, il livello di affidabilità dei nuovi modelli di Renault in corso di sviluppo è stato oggetto di un’importante riflessione, che ha introdotto profondi cambiamenti nei test su strada condotti prima del lancio commerciale. Per questo motivo è stata introdotta la nuova tipologia di test: i cosiddetti Confirmation Run.

Un processo decisamente importante

Thierry Charvet, Direttore Industriale e Qualità del Gruppo Renault, ha dichiarato: “Abbiamo sviluppato un approccio complementare ai test su strada effettuati presso il Centro Tecnico di Aubevoye del Gruppo Renault, nei pressi di Parigi, dove abbiamo le piste e gli equipaggiamenti necessari. I test sono effettuati con una piccola flotta di veicoli pre-serie e affidati a piloti collaudatori di grande esperienza. D’ora in poi consolideremo questo processo. Con l’obiettivo di infondere serenità ai nostri clienti, ci mettiamo nei loro panni con quelli che chiamiamo Confirmation Run. Mettiamo a disposizione di oltre un centinaio di nostri dipendenti una flotta di 160 veicoli che consentono di compiere test su strade di ogni tipo in diversi Paesi. Questo ci ha permesso di individuare e intervenire in circa 350 aree di miglioramento prima che Renault Austral giunga dai concessionari e nelle mani dei clienti”.

Tre milioni di chilometri: i nuovi test

Nei Confirmation Run, Renault Austral è stato testato su percorsi per un totale di quasi 3 milioni di chilometri (2,8 per la precisione) su strade di tutti i tipi in Francia, Spagna, Germania e Romania. L’auto ha affrontato percorsi urbani, autostrade, strade nazionali, pianura, montagna, in tutte le condizioni meteo.

Sono stati più di 100 i dipendenti di Renault che, durante i collaudi, hanno potuto segnalare aree di miglioramento per il veicolo tramite un’app installata sullo smartphone, che consente agli esperti e ingegneri del brand di raccogliere e analizzare i dati quasi in tempo reale.

Austral ha percorso il giro del mondo 235 volte, e grazie a questi test Renault è riuscita a individuarne i potenziali problemi molto prima della vendita. Ha anticipato quindi eventuali danni e problematiche per il cliente futuro, garantendo la qualità, l’affidabilità e la sostenibilità per tutta la durata di vita del SUV.

Austral è il secondo modello di Renault, dopo la Mégane E-Tech Electric nel 2020, sottoposto dalla Casa ai Confirmation Run. D’ora in avanti tutti i futuri modelli potranno essere sottoposti a questi test e contare sulle competenze di persone come Alvaro Rodriguez Sastre, dipendente del Gruppo Renault in Spagna, collaudatore e pilota di gara per Renault, che ha dichiarato: “Percorro dai 1.000 ai 1.500 chilometri a settimana, a seconda dei periodi. Uno dei percorsi che spesso utilizziamo per i nostri test, ivi compresi i Confirmation Run, collegano Madrid a Valladolid, passando per Navacerrada, Segovia e Sepulveda. Il percorso stabilito è sempre molto vario e ci permette di valutare l’auto da ogni punto di vista: comportamento su strada, capacità di accelerazione, comfort ed acustica. Sono felice sapendo che i nostri clienti sperimentano il piacere di guida a bordo di Austral”.