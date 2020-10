Il SUV compatto spagnolo in versione sportiva con cambio automatico

editato in: da

Arona è il SUV urbano di Seat realizzato per tutti coloro che desiderano una vettura emozionale, distintiva e funzionale. È stato lanciato per la prima volta nel 2017 ed è diventato uno dei pilastri della gamma del brand.

Oggi il mercato auto tende sempre più a spostarsi verso trasmissioni automatiche, e anche in questo caso Seat si assicura che il piccolo SUV continui a offrire il giusto mix di tecnologie e riesca a mantenere la sua posizione ottimale nel segmento. Arona quindi si rinnova e introduce importanti novità in gamma, a cominciare dal nuovo motore 1.5 TSI 150 CV DSG con tecnologia ACT. Motore in grado di sprigionare la potenza di 150 CV e l’ottima coppia di 250 Nm. Il piccolo SUV diventa ancora più agile e divertente da guidare.

Il comportamento del motore può adattarsi anche a uno stile di guida fluido, rilassato e attento ai consumi grazie alla tecnologia di gestione attiva dei cilindri ACT che, in caso di bassa richiesta della coppia motrice disattiva due cilindri. Il guidatore viene informato tramite un messaggio quando viene attivata la guida a due soli cilindri. Il risultato è un mix perfetto tra performance e versatilità, esaltato dalla trasmissione automatica a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

L’auto oggi (che oltretutto è il primo SUV a metano al mondo) è sicuramente più in sintonia con le richieste del mercato, ma è anche efficiente; i consumi di SEAT Arona 1.5 TSI 150 CV DSG si attestano tra 6,0 e 6,7 litri/100 km secondo il ciclo di prova WLTP, a fronte di 137-152 g/km di emissioni di CO2. Uno dei più importanti aggiornamenti di Arona riguarda l’introduzione della tecnologia Seat Connect con safety&service, la possibilità di accesso da remoto per le versioni Reference e Style, e l’infotainment online per le versioni top di gamma Xcellence ed FR.

Il prezzo di listino di questa nuova versione del SUV spagnolo di successo parte da 25.750 euro chiavi in mano. “Senza impegno, dopo il primo mese restituiscila quando vuoi!”, la nuova formula di Seat Italia, flessibile, accessibile e che offre massima libertà. Incentrata proprio su Arona e destinata ai clienti privati, prevede un contratto della durata massima di 36 mesi con anticipo zero e la libertà di restituire l’auto in qualunque momento, anche già dopo il primo mese.