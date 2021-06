Il SUV Brabus da 900 CV, da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi

editato in: da

L’ultima novità nella gamma di veicoli Rocket di Brabus è la supercar nata dall’elaborazione di una Mercedes-AMG G63 dotata del nuovo concept di miglioramento aerodinamico Widestar: parliamo di Brabus 900 Rocket Edition, il SUV capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi.

Brabus è un’azienda tedesca che dal 1977 è specializzata nelle modifiche sia estetiche che componentistiche e motoristiche di vetture presenti sul listino Mercedes-Benz, Smart e Maybach.

L’ingrediente principale che distingue il look della Brabus 900 Rocket Edition è il concept esterno Brabus Widestar confezionato su misura. Alla base del lavoro ideato dai progettisti c’era la volontà di donare al SUV un aspetto sportivo e aggressivo grazie alla ricerca sull’aerodinamica.

Uno degli elementi più caratteristici del Brabus 900 che come il Brabus 900 Adventure XLP è realizzato usando come base una Mercedes-AMG G63, è lo speciale spoiler anteriore interamente in carbonio e arricchito da alette laterali personalizzate.

La parte posteriore è caratterizzata da un diffusore e un’ala montata sul tetto: queste due soluzioni consentono di massimizzare il potenziale aerodinamico della vettura. Sono due le verniciature disponibili per la carrozzeria: Signature Black oppure Stealth Gray. Gli esterni sono arricchiti con dettagli di rifinitura in fibra di carbonio utilizzati intorno ai parafanghi.

Nell’abitacolo troviamo anche diversi elementi con finiture in carbonio lucido che insieme ai pedali in alluminio enfatizzano il DNA sportivo del SUV firmato Brabus che in passato aveva realizzato un allestimento speciale sulla Mercedes Classe G 4×4.

Gli interni sono stati realizzati quasi completamente a mano: l’anima ribelle del SUV è sottolineata dalla pelle nera utilizzata dagli artigiani di Brabus che hanno applicato anche le trapuntature a cresta sui sedili, sugli elementi di rivestimento e sui vani.

Oltre che per il design aggressivo, robusto e sportivo, il Brabus 900 Rocket Edition sorprende per il motore V8 biturbo da 4,5 litri che pulsa sotto il suo cofano: il propulsore è combinato con speciali turbocompressori ad alte prestazioni ed è in grado di erogare una potenza di 900 Cv e una coppia di 1250 Nm trasmessa attraverso un cambio a nove velocità. La velocità massima del Brabus 900, SUV a trazione integrale, è di 280 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,7 secondi.