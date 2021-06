Il SUV best seller di Peugeot continua la sua storia di successi

editato in: da

Peugeot rinnova il C SUV più apprezzato d’Italia: Peugeot 3008. Lanciato nel 2016, 3008 può contare oltre 800.000 unità prodotte e 100.000 esemplari venduti nel nostro Paese. Il C SUV si aggiorna nel solco della strategia Power of choice della Casa francese.

Peugeot 3008, vincitore del premio ‘Auto dell’anno’ nel 2017, si declina ora su 3 livelli di allestimento. Ognuno può essere personalizzato con pack specifici. Tra i capisaldi del C SUV del Leone c’è senza dubbio lo stile, caratterizzato da un inedito frontale con una mascherina priva di cornice. In questo modo i dettagli a scacchiera si allungano fino ai nuovi fari LED.

L’abitacolo ospita il celebre i-Cockpit con i tasti ‘a pianoforte’, più comodi per muoversi nel menù. Al posto del quadro strumenti analogico, è presente uno schermo digitale da 12,3 pollici. Dal punto di vista della tecnologia di bordo, l’ultima generazione di Peugeot 3008 introduce una serie di ADAS che portano la guida autonoma al secondo livello. Infine i motori sono tutti Euro 6D, in versione sia Hybrid sia Hybrid4.

La versione meno potente conta 225 cavalli a trazione anteriore. La 4×4 invece raggiunge i 300 CV. In merito alla guida a zero emissioni, 3008 ha un’autonomia di circa 59 km, mentre la batteria ha una capacità di 13,2 kWh. La ricarica avviene da caricatore da 3,7 kW (di serie) oppure da 7,4 kW (opzionale).

Passando alle motorizzazioni tradizionali, la gamma diesel offre il propulsore 1.5 BlueHDi da 130 CV e il 2.0 BlueHDi da 180 CV. Lato benzina, invece, troviamo l’unità 1.2 PureTech 3 cilindri da 130 CV oppure con l’1.6 PureTech da 180 CV. Insomma, il marchio del Leone garantisce un’offerta completa, in modo tale da consentire ai clienti di scegliere il tipo di alimentazione più adatta alle proprie esigenze, come è nella strategia Power of Choice della storica Casa di Sochaux.

Anche nel 2021, nonostante la crisi generale del settore automobilistico, Peugeot 3008 è rimasto sul podio del segmento C SUV in Italia. La sua quota di mercato è pari all’8,5%. I prezzi partono da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech, mentre salgono a 31.000 euro per quelle Diesel BlueHDi. Da ultimo, le unità plug-in Hybrid toccano quota 44.680 euro.