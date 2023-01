Tre supporti smartphone da auto a meno di 15 euro

Fonte: 123RF I migliori dispositivi per auto per smartphone

Nell’epoca in cui viviamo è molto difficile stare lontani dal proprio smartphone. La maggior parte di noi infatti vive perennemente connessa, tra profili social, telefonate, foto, video e chat con parenti e amici. Ma non è tutto.

Ormai siamo tutti in possesso di telefoni di ultimissima generazione, che fungono anche da navigatori satellitari molto affidabili, da usare quando si viaggia in auto. Mentre siamo in macchina poi possiamo usare il nostro smartphone anche per ascoltare la musica, rispondere alle chiamate (con vivavoce) e altre mille funzioni, l’importante è che tutto sia fatto in sicurezza e nel rispetto della legge.

C’è un elemento molto semplice che però può facilitare la vita ai conducenti che hanno bisogno dello smartphone per le funzioni base: il supporto per auto. Ce ne sono di differenti modelli e dimensioni, tutti oggi sono molto pratici e facili da installare, oltre che economici.

Basta fissarli al cruscotto dell’auto per avere una buona visuale e usare il GPS durante la guida in modo sicuro. In commercio troviamo supporti auto per smartphone per tutte le esigenze, ti consigliamo alcuni tra i migliori prodotti che puoi trovare su Amazon.

Supporto cellulare auto universale e affidabile

Amazon Brand – Eono supporto cellulare e smartphone per auto universale per cruscotto. Perfetto per la maggior parte degli smartphone di ultima generazione, offre angolazione e visuale ottimali, con meno riflessi rispetto ai supporti da parabrezza.

Consente un uso più sicuro e semplice del GPS durante la guida. Tra i vantaggi c’è la facilità di montaggio e d’uso: basta infatti fissare il supporto al bordo del cruscotto e inserire il cellulare. Consente al guidatore di usare il dispositivo con una mano sola durante la guida.

Il supporto è creato con materiali di alta qualità, inodore e atossici, che non subiscono danni con il calore o con il freddo. Si tratta di un dispositivo sicuro e affidabile, dotato di rivestimento antiscivolo che protegge il telefono dai graffi e lo mantiene fisso e stabile.

Portacellulare auto ruotabile e anticaduta

Porta cellulare clip e gancio per auto, con 360° possibili di rotazione per presa d’aria. Dotato di un sistema di ancoraggio sicuro, in metallo resistente, anticaduta. La superficie esterna è ricoperta da silicone, che lo protegge dai danni.

Il portacellulare per auto è realizzato per resistere anche sui tratti di strada più tortuosi senza cadere e anzi mantenendo ben saldo il cellulare nel supporto. Né dotato di testa ruotabile di 360 gradi, consente di usare lo smartphone sia in posizione orizzontale che verticale, per la migliore esperienza di guida.

Supporto smartphone magnetico per auto

YOSH supporto cellulare per auto magnetico, con calamita e universale. Dotato di un magnete molto potente, totalmente anticaduta per ogni telefono. Piccolo e maneggevole, occupa poco spazio ed è semplice da usare e installare.

È compatibile con la maggior parte dei dispositivi e delle bocchette dell’aria dell’auto, dove deve essere fissato. All’esterno è rivestito in gomma morbida, che protegge le parti esposte dell’auto da eventuali graffi. La superiore resistenza al calore protegge il supporto dalla deformazione.

È molto semplice da installare e usare, le piastre metalliche possono essere inserite facilmente tra la custodia e il telefono o possono essere attaccate al retro dello smartphone.