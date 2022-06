Superpotenza da 2.000 CV per il nuovo SuperVan

Fonte: Ufficio Stampa Ford Potenza estrema di 2.000 cavalli per il SuperVan elettrico di Ford

Ford presenta il primo veicolo elettrificato della serie SuperVan mostrando in anteprima globale il nuovo esemplare ad altissime prestazioni realizzato da Ford Pro. Ford Pro SuperVan sfrutta tutto il potenziale delle prestazioni elettriche e della connettività avanzata per raggiungere le prestazioni più elevate della gamma dei furgoni Ford e sottolineare così l’impegno dell’azienda statunitense verso l’elettrificazione completa nel 2024.

Assetto da corsa per la guida di tutti i giorni

Ford Pro SuperVan è composta da quattro motori elettrici, una batteria da 50 kWh raffreddata a liquido e un sistema di controllo su misura, che producono l’eccezionale potenza di 2.000 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore ai due secondi. Queste prestazioni sono dovute al telaio appositamente costruito per la pista, con l’integrazione della tecnologia SYNC di Ford che utilizza un touchscreen da 4″ che vanta funzionalità aggiuntive per controllare le capacità uniche del SuperVan elettrico. La connettività avanzata informa il guidatore consentendogli la trasmissione di dati in tempo reale per la gestione remota del veicolo e l’ottimizzazione delle prestazioni. Sono incluse anche diverse modalità di guida selezionabili e la frenata rigenerativa, due elementi presenti sui veicoli elettrici Ford di produzione.

Il SuperVan elettrico di Ford Pro è un progetto unico, che lascia al team di progettazione la possibilità di creare un veicolo che cattura l’attenzione e mostrare tutto il potenziale delle sue prestazioni estreme. I passaruota stravaganti e la livrea unica contribuiscono a fornire l’espressione del design di un altro celebre modello, il Transit, mentre il gruppo propulsore completamente elettrico ha offerto al developing team una libertà vasta, con meno limitazioni di imballaggio e raffreddamento che caratterizzano i motori a combustione interna.

La realizzazione di questo prototipo sportivo combina il pianale dell’E-Transit Custom con un telaio in acciaio e pannelli di carrozzeria in materiale leggero. La batteria da 50 kWh raffreddata a liquido è montata nella parte bassa del pianale, per una distribuzione del peso ottimale. Può essere ricaricata in circa 45 minuti usando un caricatore rapido standard per veicoli elettrici. Il conducente può accedere alle informazioni sulla ricarica e sulla batteria tramite il touchscreen dell’abitacolo.

Tecnologia all’avanguardia

Anche Ford SuperVan elettrico dispone di un vano di carico dietro il conducente; una porta sul lato della carrozzeria facilita le operazioni di carico e scarico. Ford sta anche sviluppando un sistema di sgancio elettromagnetico sicuro, controllato tramite lo schermo SYNC. Inoltre, una serie di telecamere a bordo può immergere gli spettatori nei viaggi ad alte prestazioni del SuperVan: qui il passeggero anteriore ha la possibilità di visualizzare le immagini delle telecamere nello schermo e passare da una ripresa all’altra per aiutare il conducente a manovrare il mezzo.

Non solo per dimostrare l’avanzato know-how di Ford in materia di veicoli elettrici e connettività: il SuperVan elettrico è anche un esperimento scientifico perchè i suoi scenari di guida impegnativi e il concetto di design senza vicoli consentono alla Casa del Mustang di spingersi oltre i confini dell’ingegneria della produzione elettrica e della connettività per migliorare tanto le sue future auto da corsa e i veicoli, quanto il software e i servizi per la circolazione su strada.