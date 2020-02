La supercar elettrica segreta sarà svelata al Salone di Ginevra

editato in: da

Nel corso del prossimo Salone di Ginevra, in programma da giovedì 5 a domenica 15 marzo 2020, verranno svelate diverse grandi novità attese da tutti gli appassionati di automobilismo.

Tra queste ci sarà una misteriosa hypercar elettrica realizzata progettata e costruita in Inghilterra per conto della Apex Motors, azienda con sede ad Hong Kong. Il modello si chiama AP-0 e farà il suo debutto all’evento di Ginevra.

Apex Motors non ha ancora rilasciato informazioni relative alla potenza, ai tempi di accelerazione e alla velocità massima della supercar elettrica segreta che verrà presentata in anteprima al prossimo Geneva International Motor Show. Il modello avrà un peso di 1.200 kg, ottenuto attraverso il totale ricorso a materiali rinforzati in fibra di carbonio: questo particolare lascia immaginare che la AP-O di Apex Motors si collocherà nella zona alta delle classifiche relative alle hypercar elettriche.

La carrozzeria della AP-0, che verrà svelata solo in occasione del Salone di Ginevra 2020, è stata firmata da un team guidato da Guy Colborne, noto designer che nel corso della sua carriera ha lavorato per marchi quali Ford, Pininfarina, Bmw, Daewoo, Opel e TWE.

Colborne, inoltre, ha maturato anche esperienze nella progettazione di auto da corsa, come le McLaren, nell’ambtio della Elementalcars. C’è grande attesa da parte degli appassionati di automobilismo riguardo questa hypercar elettrica segreta che Apex presenterà alla manifestazione elvetica.

Il marchio con sede ad Hong Kong è noto per aver lanciato la sportiva naked AP-1 che come la AP-0 è caratterizzata da una struttura in carbonio. La AP-1 è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in un tempo record di 2,5 secondi, grazie al al motore benzina Ford EcoBoost 2.3 da 400 Cv.

Del nuovo esemplare che Apex Motors lancerà al Salone di Ginevra, fino a questo momento è stato diffuso solamente un teaser. Dalle immagini si può intravedere il look di una supercar estrema che si ispira al mondo delle competizioni e presenta una carrozzeria chiusa. L’hypercar dovrebbe avere un assetto aerodinamico estremo che suggerisce la possibilità di un suo impiego in pista.

Non resta che attendere l’inizio del Salone di Ginevra 2020 per scoprire, una volta per tutte, tutte le caratteristiche di questo misterioso super bolide a propulsione elettrica concepito da Apex Motors.