Il super suv di Mercedes: un bolide da 900 cavalli

Mercedes Classe G: ecco il fuoristrada più potente del mondo

Brabus è una società che trasforma vetture realizzando modelli unici, partendo da auto prodotte di serie da differenti Case.

La Mercedes-Benz Classe G è diventata una G V12 900, una vera e propria supercar iper potente. È stata prodotta in una serie limitata composta da sole dieci unità, grazie a una modifica molto importante e profonda che è stata realizzata al 12 cilindri del suv della Stella a Tre Punte. Per questo la potenza dell’auto speciale arriva al livello impressionante di potenza massima di 900 cavalli, con una coppia esagerata in grado di raggiungere i 1.500 Nm.

Il motore della G V12 900 di Brabus è stato portato da 6.0 a 6.3 litri di cilindrata, è stata effettuata un’elaborazione meccanica molto forte, in questo modo il suv fuoristrada di Mercedes-Benz su cui si basa questo bolide sostiene delle performance da urlo.

L’hypercar eccezionale è una 4×4 con cambio automatico a nove rapporti e sospensioni a controllo elettronico. La trasformazione di Brabus ha portato ad una diminuzione di peso arrivando a 2.660 kg e a un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3.8 secondi, un vero e proprio bolide, che infatti raggiunge anche una velocità massima di ben 280 km/h. Anche emissioni e consumi però sono esagerati, tanto che servono 26.4 litri per percorrere 100 km in città, 14.7 l/100 km in autostrada e 18.9 l/100 km nel ciclo combinato, inoltre l’auto in media emette 433 grammi di CO2 al chilometro.

Tra le varie modifiche apportate alla Mercedes-Benz Classe G, sono state aggiunte delle vistose appendici aerodinamiche supplementari, sono state allargate le carreggiate di 10 cm, Brabus ha aggiunto anche enormi cerchi da 23 pollici (in optional anche da 24 pollici) e sono aumentate di dimensione anche le prese d’aria. Tutti questi elementi rendono distinguibile la G V12 900 dalla Classe G standard di Mercedes.

Il nuovo super suv da 900 cavalli presenta molti dettagli speciali in fibra di carbonio, come ad esempio lo spoiler sul tetto e il cofano motore. Anche gli interni sono stati completamente rivisti secondo gusto tedesco. I materiali pregiati in fibra di carbonio e la pelle si abbinano perfettamente nell’abitacolo e il prezzo di quest’elaborazione così esclusiva parte da 605.055 euro.