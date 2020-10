Il super SUV di lusso che domina il deserto

editato in: da

Rolls Royce Cullinan: la regina di tutti i Suv. Foto

Non più SUV di lusso solo in città, i clienti di Rolls Royce di tutto il mondo cercano di conquistare territori impervi e percorsi impegnativi, per godersi esperienze al volante molto più stimolanti e arricchenti, sempre alla guida di un veicolo di lusso.

Non è la prima volta che vediamo dei mezzi che superano i 300.000 euro di valore attraversare senza problemi gli ampi spazi di un deserto colmo di difficili salite, discese e dune. Generalmente vediamo però veicoli di una certa portata, come ad esempio dei possenti camion da corsa impegnati in gare estreme. Non è facile invece immaginare una vettura lussuosa e esagerata di Rolls Royce, che anche in questo caso supera il prezzo di 330.000 euro, sollevare la sabbia e viaggiare tra le dune.

La Casa oggi vuole proprio far sapere a tutti i sui clienti e proprietari del Cullinan che, anche se questo SUV nasce come veicolo altamente lussuoso, in realtà è una vettura che non ha limiti e che, volendo, può essere addirittura utilizzata per sfrecciare nel deserto. E c’è anche chi ha preso il suo Cullinan e si è recato (come vediamo nelle immagini) sulle dune di Dubai.

Il trasporto di lusso quindi non è più limitato all’ambiente urbano, i clienti di Rolls Royce di tutto il mondo possono conquistare anche i terreni più difficili. Oggi vediamo Rolls Royce Cullinan come non l’abbiamo mai vista prima. Senza alcuno sforzo, ovunque, il grandioso SUV viaggia a suo agio in tutto il mondo e accompagna visitatori e esploratori nelle avventure epiche che osano intraprendere. Con il grande SUV di lusso della Casa ora si può andare all’avventura, imbarcandosi in una spedizione completamente fuori dai sentieri battuti e nella bellezza e nel mistero del deserto.

E c’è stato davvero un cliente che ha preso il suo SUV di lusso e di successo Sapphire Black Cullinan e ha dato vita ad un’esperienza che parla di libertà suprema, portando la sua fantastica Rolls Royce fuoristrada e sulle dune imponenti del deserto. Alla scoperta di nuovi orizzonti sulle sabbie dorate, sulle ripide ‘scogliere’ sabbiose, Cullinan ha dimostrato di essere una vera e propria forza della natura, viaggiando su terreni ora alti e poi bassi con assoluta autorità. Ondulando dolcemente e silenziosamente, l’auto è riuscita ad attraversare questo paesaggio unico e spietato, rendendo il viaggio magico e senza interruzioni.