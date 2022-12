Super sconto per il caricabatterie intelligente per auto e moto

Fonte: 123RF Batteria auto e moto scarica: il caricabatteria intelligente

Almeno una volta nella vita gli automobilisti vanno incontro a questo problema: l’auto non parte; la maggior parte delle volte questo accade quando la batteria è scarica. In questo caso è indispensabile trovare il modo di ricaricarla per ripartire, collegando i cavi appositi a un altro veicolo, oppure a uno strumento studiato per questa necessità.

Batteria scarica auto: cosa fare

Sali in macchina, giri la chiave nel blocchetto e non parte: la batteria è scarica. Può succedere, e in genere i motivi sono legati a insufficiente amperaggio rispetto alle richieste di energia del veicolo, condizionatore, radio, dimenticanze (luci accese o altro a veicolo spento).

In ogni caso, se la macchina non parte, è bene sapere come risolvere la situazione. Se la batteria dell’auto è scarica, è necessario individuarne la posizione e avere a disposizione un’altra macchina. Aprire il cofano di entrambe le vetture, una di fronte all’altra, e procedere come segue:

accendere l’auto con la batteria carica spegnendo luci, radio e ogni utenza;

collegare un’estremità del cavo rosso al polo positivo della batteria carica (+) e l’altra estremità al polo positivo della batteria scarica;

collegare un’estremità del cavo nero al polo negativo della batteria carica (-) e l’altra estremità al telaio della macchina scarica, un pezzo di motore o della scocca. Attenzione: mai attaccare il cavo al polo negativo della batteria scarica, per non rischiare la scintilla;

accendere l’auto carica e tenere il motore a 2000/2500 giri per qualche secondo;

accendere poi anche quella con la batteria scarica e lasciarla con i cavi collegati per una decina di minuti;

scollegare i cavi nell’ordine inverso rispetto a come sono stati collegati;

guidare almeno una ventina di minuti con tutte le utenze spente, in modo che l’alternatore ricarichi la batteria.

Se non si ha a disposizione un’altra vettura, ci sono degli strumenti appositi che possono essere molto utili, la soluzione al problema. Stiamo parlando dei caricabatterie intelligenti e portatili per auto e moto. Vediamo uno dei prodotti più convenienti oggi su Amazon.

Caricabatterie per auto e moto: occasione su Amazon

MotoPower MP00205A 12V 800 mA completamente automatico caricabatterie/manutentore per auto, moto, ATV, camper, powersports, barca e altro ancora. Strumento intelligente, compatto ed ecologico: oggi su Amazon a un prezzo scontato.

Si tratta dello strumento ideale per risolvere il problema dell’auto che non parte in maniera rapida e semplice. È in grado di caricare tutti i tipi di batterie al piombo da 12V.

Come si usa? Non serve alcun funzionamento manuale, è sufficiente collegare lo strumento per ricaricare e mantenere la batteria. Il programma controllato dal microprocessore monitora l’intero avanzamento di ricarica e si arresta automaticamente quando la batteria è carica. Nessuna preoccupazione per il sovraccarico, il cortocircuito e la polarità inversa.

Un importante vantaggio è legato alle dimensioni del caricabatterie intelligente: è compatto e leggero, molto comodo da utilizzare per chiunque, oltre che semplice. L’utente non deve minimamente preoccuparsi di un eventuale sovraccarico, corto circuito o inversione di polarità. Questo strumento è dotato di tecnologia antiscintilla. Con il cablaggio del terminale ad anello che si collega permanentemente alla batteria, collegare il caricabatterie tramite gli adattatori SAE è semplice per tutti. Design a risparmio energetico, oltre a indicatore LED per visualizzare gli stati di carica.