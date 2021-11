La super offerta di Fiat per le auto usate

Come ben sappiamo oggi le Case automobilistiche spingono i clienti all’acquisto di nuovi modelli, auto di ultima generazione e con motorizzazioni meno inquinanti. Per farlo, c’è chi propone dei bonus e degli incentivi, o comunque delle iniziative a favore di coloro che hanno intenzione di cambiare macchina.

Fiat lo fa, fino al 30 novembre 2021, con la Supervalutazione. Arriva il momento di passare all’azione, con l’acquisto di una nuova vettura, la Casa valuta l’usato fino a 1.000 euro in più rispetto alla Quotazione Quattroruote. Mancano ancora pochi giorni, nemmeno due settimane, per beneficiare dell’iniziativa e mettersi al volante di una nuova Fiat. Il vantaggio all’acquisto si può concretizzare nella percentuale di sconto applicata al nuovo veicolo, oppure nella valutazione del proprio mezzo usato.

In entrambi i casi è senza alcun dubbio un’occasione da prendere al volo, per passare a uno dei nuovi modelli Fiat. La scelta può ricadere sulle citycar Panda e 500, icone intramontabili e di successo, oppure anche su quella che possiamo definire l’auto ideale per le famiglie, la 500 L, o ancora il crossover made in Italy Fiat 500X o la dinamica e tecnologica Fiat Tipo. La promozione Supervalutazione Fiat scade il 30 novembre, quindi bisogna affrettarsi.

Come fare per ottenere il bonus Fiat dedicato ai clienti che hanno intenzione di comprare un nuovo veicolo, rottamando la propria auto usata? Innanzitutto, il primo passo da compiere per non perdersi l’incredibile offerta è la richiesta del coupon dall’area riservata del sito web Fiat. Basta fornire il proprio nome ed indicare l’area geografica di interesse, per essere contattati telefonicamente o in videochiamata al numero di cellulare che viene fornito.

In seguito bisogna procedere andando a far visita di persona presso il concessionario che viene indicato, per verificare qual è lo stato d’uso, quanti sono i chilometri percorsi e qual è l’anno di immatricolazione del veicolo usato. Dopodiché si può quindi ottenere una conferma del valore di permuta. Non dimenticate che la Supervalutazione Fiat si somma alle proposte finanziarie di FCA Bank, per vantaggi che a conti fatti sono subito evidenti.

Un esempio? Acquistando la nuova Panda Hybrid, con finanziamento ad anticipo zero, le prime 12 rate sono pari a solo 119 euro, e questo rende ancora più facile il passaggio ad un’auto nuova, oltretutto ibrida e quindi ricca di vantaggi. Quali? Il passaggio alla tecnologia hybrid, senza cambiamenti nello stile di guida, con ridotti consumi ed emissioni di CO², classe ambientale più recente, minori spese per la manutenzione, la sicurezza fornita da un nuovo veicolo.