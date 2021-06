Super Cub C125, il veicolo a motore più venduto al mondo

editato in: da

Lo scooter che ha debuttato in Europa nel 2018 è ora pronto al 2022 con degli importanti aggiornamenti per quanto riguarda il motore e lo stile. Prodotto a partire dal 1958 in Giappone, in occasione del 10° anniversario Honda, il famoso due ruote aveva come scopo portare gioia e utilità nella vita delle persone.

Per farlo, i progettisti, Soichiro Honda e Takeo Fuhisawa pensavano ad un mezzo pratico, affidabile ed efficiente. E così è nato il Super Cub, che nel 2017 entra nel record come veicolo a motore più venduto, un successo mondiale. Dopo 60 anni, con la produzione del 100 milionesimo esemplare, Honda aveva mantenuto la promessa di motorizzare le persone.

Commercializzato solo in Giappone e in Asia Sudorientale, dal 2018 il Super Cub si espande e si rinnova con l’emblematico Super Cub C125, per essere apprezzato anche dagli utenti europei. Ancora una volta, Honda si prepara ad affrontare il futuro, il 2022, con un restyling totale. Gli aggiornamenti del C125 riguardano il motore e i consumi, ma anche il look che tuttavia mantiene la sua iconicità.

Si parte da un motore del tutto nuovo: formato da un cilindro ad iniezione elettronica e raffreddato ad aria, solido ed efficiente. L’airbox è stato ridisegnato, è più piccolo e insieme all’aspirazione e alla posizione dell’iniettore, migliora il piacere di guida. La caratteristica marmitta del Super Cub, è rimasta la stessa esteriormente. Al suo interno invece è stato tolto un catalizzatore per raggiungere gli standard EURO5 e migliorare la combustione. L’aggiornamento della centralina e l’aumento di potenza dell’alternatore rendono questo scooter eccezionale in termini di prestazioni e consumi (66,7 km/l).

Il design del Super Cub 125 è rimasto immutato pur con notevoli aggiornamenti. La sella diventa biposto e vengono inserite le pedane per il passeggero. La configurazione delle sospensioni, con le nuove molle e ammortizzatori posteriori, regala una migliore stabilità di guida. Infine, le luci full-Led e lo Smart Key di serie danno quel tocco di modernità ad oggi indispensabile pur mantenendo un’estetica peculiare.

L’obiettivo degli ideatori Honda: “avere un ruolo utile nella vita delle persone” è stato rispettato, il Super Cub C125 fa muovere il maggior numero di persone conservando solidità, comodità e uno stile intramontabile.