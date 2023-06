Che successo la city car elettrica italiana di ultima generazione

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: XEV Grande successo per la minicar elettrica XEV YOYO

Le microcar elettriche oggi si stanno diffondendo sempre più sul mercato automobilistico, e tra queste ce n’è una che sta riscuotendo un grandioso successo sin dalla sua presentazione. Stiamo parlando della XEV YOYO, recentemente aggiornata e presentata al Salone di Parigi 2022.

Queste piccole vetture compatte sono perfette per affrontare il traffico urbano, molto facili da guidare e da parcheggiare, grazie alla loro manovrabilità. Nel panorama delle microcar elettriche fa bella mostra di sé la XEV YOYO, un modello appena aggiornato e di origine italiana, nonostante il nome possa sembrare cinese. L’auto è stata progettata dal Politecnico di Torino, con una carrozzeria realizzata tramite stampa 3D.

La versione più aggiornata

L’ultimo prototipo della city car elettrica YOYO presentato lo scorso anno offre la guida autonoma e un nuovo sistema di sostituzione rapida e semplice della batteria. Per questo rappresenta il prossimo grande passo verso la mobilità condivisa connessa nell’ambiente urbano.

Una storia di successo

Dal lancio italiano di YOYO nel maggio 2021, XEV ha rapidamente ampliato la sua rete e ora è presente in 15 paesi in EMEA, Asia e Sud America. La nuova YOYO Model Year 2023 100% elettrica si presenta con il solito e caratteristico design e si distingue per la grande praticità d’uso. Una city car di successo, che rende l’esperienza di guida urbana ancora più ecologica e piacevole.

XEV ha migliorato le prestazioni di guida e il comfort della sua YOYO, ma anche l’impianto elettrico e la batteria, che garantiscono una maggiore efficienza energetica.

Il sistema di sostituzione della batteria

Il Battery Swapping è la più grande innovazione di XEV. Un sistema di ultimissima generazione, che permette di azzerare completamente i tempi di ricarica delle auto elettriche, sostituendo in pochi minuti il ​​pacco batteria scarico con uno carico.

Il nuovo Battery Swapping integra anche un sistema di gestione intelligente, che monitora e visualizza lo stato della batteria in tempo reale fornendo un semplice sistema di gestione per analizzare e ottimizzare il consumo di energia. Migliora inoltre la sicurezza e l’efficienza energetica del caricabatteria anche in condizioni climatiche estreme, fino a 45° C.

La nuova YOYO a guida autonoma

XEV e Teoresi, società di ingegneria torinese specializzata in tecnologie all’avanguardia per il settore automobilistico, hanno mostrato al Salone di Parigi anche il prototipo a guida autonoma di YOYO. Sviluppato per muoversi da solo, senza conducente, nel traffico cittadino del futuro, dialogando con infrastrutture e servizi, comprese le strutture per lo scambio di batterie, per una mobilità cittadina più sicura e connessa.

La YOYO è tra l’alto anche una delle protagoniste del car sharing cittadino. Lou Tik, CEO di XEV Global, ha dichiarato: “XEV è nata con l’obiettivo di rendere la mobilità urbana più conveniente, sostenibile e, in definitiva, più divertente e personalizzata. Abbiamo voluto creare un veicolo che ponga il cliente al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza utente possibile”.

Quanto costa

La piccola citycar elettrica è disponibile sul mercato a un prezzo di listino che parte da 15.900 euro, ma rientra nel programma di incentivi statali. Offre un’autonomia di 150 chilometri e una velocità massima di 80 km/h.