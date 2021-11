Subaru svela la sua ultima novità

Grande novità per Subaru: la Casa giapponese presenta la nuova Solterra elettrica, il suo primo SUV a zero emissioni che era stato mostrato in anteprima durante il mese di settembre, riscuotendo subito un enorme successo.

La nuova Subaru Solterra è lunga lungo 4.690 mm e larga 1.860 mm. L’altezza del nuovo SUV elettrico del brand nipponico raggiunge i 1.650 mm, mentre il passo è 2.850 mm. Sono due le varianti disponibili all’interno del listino Subaru: quella a trazione FWD e l’altra a trazione AWD. Per quanto riguarda la trazione FWD, il peso a vuoto è di 2.205 kg che salgono a 2.295 kg per la variante con trazione AWD.

A seconda delle trazioni, cambiano anche i propulsori: per la FWD troviamo un singolo motore montato all’anteriore con potenza da 150 kW. La variante AWD, invece, presenta un doppio motore con ogni singola unità che eroga 80 kW, per un totale di 160 kW. Subaru ha deciso di non spingere sulla forza bruta con la versione AWD: il brand nipponico ha optato per mantenere entrambe bel versioni molto vicine per quanto riguarda la potenza. Sul fronte della ricarica, la nuova Solterra elettrica potrà essere ricaricata a 6,6 kW in AC, mentre in DC si arriva fino a 150 kW.

Su entrambe le versioni del primo SUV elettrico firmato Subaru, la capienza della batteria è di 71,5 kWh a 335 V che consente di percorrere 400 km con una sola ricarica. La Subaru Solterra elettrica è nata sulla piattaforma specifica per le auto a zero emissioni, sviluppata insieme alla Toyota. La batteria è posizionata direttamente nel pianale, con una funzione strutturale che assicura un ottimale sfruttamento dello spazio. I motori anteriore e posteriore, invece, sono alloggiati sui rispettivi assi.

Lo stile del nuovo SUV elettrico della Casa di Shibuya è caratterizzato da forme spigolose, una linea di cintura alta e passaruota grandi e molto sporgenti. Il profilo laterale è movimentato da diverse nervature, il frontale, invece, presenta fari e una mascherina esagonale. Le prime consegne della nuova Subaru Solterra a zero emissioni sono previste per la prima metà del 2022 in Giappone, Stati Uniti, Canada, Cina e anche in Europa, dove l’Italia è tra i Paesi più attivi sul fronte del mercato delle auto elettriche e ibride.