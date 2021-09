Subaru Solterra: anticipazioni sul primo modello elettrico del brand

editato in: da

Dovrebbe arrivare sul mercato europeo, cinese e americano a partire dal 2022, ma le prime immagini del Subaru Solterra lanciano un chiaro messaggio ai competitor: questo SUV è pronto a fare la storia. Per il suo primo modello elettrico la Casa nipponica ha lavorato alacremente per raggiungere il massimo per un mezzo che lascia tutti a bocca aperta già dai teaser di presentazione.

La compagnia giapponese combina nel nuovo modello la tradizione e l’occhio al futuro, con un tradizionale motore a cilindri contrapposto all’alimentazione a batteria. Nato dalla collaborazione con Toyota, Solterra porta con sé l’animo “off road” del brand delle Pleiadi, un continuum col passato del marchio che si evince già dal nome scelto per il compatto. Solterra è infatti l’unione di due termini, “Sol” e “Terra”, dal latino che fanno ben capire i legami insiti nel nuovo mezzo: energia rinnovabile e trazione integrale.

Annunciato in grande stile nella scorsa primavera, il SUV nipponico sarà ingegnerizzato sulla e-Subaru Global Platform, la piattaforma modulare sviluppata in collaborazione con Toyota, su cui è basato il concept BZ4X svelato al salone di Shanghai negli scorsi mesi. Le prime anticipazioni ribadiscono l’impronta nipponica del compatto, con un profilo laterale dominato dai grandi passaruota in plastica grezza e un frontale tagliente con i fari appuntiti.

Il design del modello, che sembra pronto a conquistare un’ampia fetta del segmento, è stato curato nei minimi dettagli. Anche l’abitacolo interno ha infatti un’impostazione che strizza l’occhio al futuro, con uno stile minimal che rende il SUV elegante e all’avanguardia. La Casa ha adottato uno stile pragmatico che vede lo schermo del sistema multimediale installato a sbalzo al centro della plancia e uno schermo Lcd su tutto il cruscotto che è stato posizionato sopra la corona del volante.

Mancano ancora ulteriori dettagli tecnici, che Subaru darà di certo nei prossimi mesi, ma quel che è certo è che la raffinatezza dello stile interno ed esterno verrà accompagnata dall’accuratezza e ricercatezza della perfezione delle specifiche tecniche. Solterra, come gli altri modelli della Casa delle Pleiadi, potrà di certo contare sul sistema di trazione integrale che è un must per Subaru e, come ipotesi, due motori elettrici.