Subaru Outback si rinnova, le novità della sesta generazione

Introdotta sul mercato nel 1995, Subaru Outback con il MY21 arriva alla sua sesta serie; il costante sviluppo l’ha portata a trasformarsi da una station wagon in una crossover-SUV, perfettamente in linea con l’evoluzione dei gusti della clientela internazionale.

I tecnici, i designers e gli addetti al marketing con quest’auto hanno avuto ben in mente l’idea di realizzare un veicolo in grado di accompagnare i propri clienti nella loro quotidianità e coerente con il loro stile di vita. Un eccellente dinamismo, garantito dalla trasmissione Subaru Symmetrical AWD e dal motore Boxer, spazio e comfort a bordo, con un’immagine esterna ben rappresentativa di queste funzioni.

La nuova Subaru Outback MY2021 mostra un’estetica inedita, a cui si unisce indissolubilmente la “sostanza” delle più avanzate tecnologie, in grado di garantire i più elevati standard sia in termini guidabilità che di sicurezza. Il team di progettazione di Subaru ha realizzato questo nuovo SUV, in grado di accompagnare i propri clienti sia nei loro spostamenti quotidiani, che a fare shopping o ad andare in vacanza.

Outback 2021 mantiene la filosofia costruttiva tipica della Casa, con la famosa trazione integrale permanente e il noto motore Boxer, tutto sviluppato avendo come obiettivo costante il rispetto per l’ambiente.

A proposito di motore, è bene sottolineare che l’asse longitudinale del 4 cilindri Boxer di Subaru è allineato a cambio e trasmissione, ed è proprio così che si realizza un perfetto bilanciamento dei pesi tra i due lati della vettura. Questa tipologia di motore, insieme allo schema della trasmissione, garantisce un baricentro particolarmente basso, che ha per effetto una riduzione del rollio in curva e del beccheggio in accelerazione/frenata, soprattutto se viene paragonato ad analoghe vetture, ma con motori con i cilindri in linea o a “V”.

Una prerogativa tecnica di Subaru che si rivela ancora più importante per un SUV, una categoria di auto che presenta, in generale, un corpo vettura più alto rispetto a una normale berlina. La trazione integrale permanente Subaru Symmetrical AWD assicura i più elevati livelli di tenuta di strada, manifestando tutte le sue capacità quando l’aderenza diventa precaria, come per esempio viaggiando sull’asfalto o altri terreni bagnati o ricoperti di fango o neve, in tutte le condizioni più difficile che si possono incontrare ovviamente nel quotidiano.