Subaru Levorg, in arrivo la nuova edizione

editato in: da

Nuovo Subaru Outback, tra crossover e station wagon

Subaru Levorg presenta la sua nuova edizione, riportando tutti gli elementi responsabili del suo grande successo.

Dopo quattro anni dal suo ingresso sul mercato italiano ecco arrivare il nuovo modello, che riporta tutti i valori positivi e aggiunge però i sistemi di sicurezza più avanzati e delle modifiche nel look. La vettura è una Safety Tourer che rappresenta l’evoluzione del concetto di station wagon della Casa, e integra il piacere di guida alla massima tranquillità sia per i passeggeri che per il guidatore. La trazione integrale permanente non è stata invariata, si è invece intervenuti sul cambio e sul propulsore.

Vediamo infatti un nuovo motore boxer benzina 2.0 aspirato Euro 6D Temp in grado id erogare una potenza di 150 cavalli, al posto del 1.6 TDI turbo da 170 CV. Di ottimo livello la rotondità di progressione, la reattività in accelerazione e la piacevolezza del suono, tutti elementi che garantiscono un’esperienza di guida apprezzabile, con consumi di sicuro interessanti per un veicolo alimentato a benzina.

La trasmissione Lineartronic è stata rivisitata, la stessa per la quale i tecnici Subaru hanno realizzato una rampa di salita basata su 7 marce virtuali. Il risultato finale è un’accelerazione più pronta, con feeling molto più sportivo. I tecnici della Casa hanno lavorato anche sulle sospensioni della nuova Subaru Levorg, per ottimizzare le caratteristiche del nuovo propulsore e ottenere effetti positivi anche sulla stabilità alle alte velocità.

Anche gli interni della nuova Subaru Levorg sono stati ampiamente modificati, per rendere l’auto più accogliente. L’abitabilità è migliorata, la rumorosità è stata ridotta del 15%. Due grandi strumenti circolari analogici dominano la plancia, sono il contagiri e il tachimetro, al centro dei quali c’è un display LCD da 3.5 pollici.

La denominazione Levorg deriva dalla sintesi delle parole Legacy, Revolution e Touring, il nuovo modello presenta il cofano motore ridisegnato, la presa d’aria è scomparsa, dando alla parte frontale un aspetto ancora più elegante e soft. I nuovi fari sono nel tipico stile Subaru ad ‘Occhio di Falco’ e migliorano la protezione per pedoni o ciclisti, oltre allo stile dell’auto. La nuova Subaru Levorg viene proposta sul mercato con una sola motorizzazione 2.0i e in due differenti allestimenti Style e Premium, venduta con un prezzo di listino che parte da 32.000 euro.