Subaru Impreza, diventa ibrida una delle auto più diffuse del brand

Le soluzioni ecologiche e-Boxer di Subaru ampliano il loro raggio di azione e da oggi verranno offerte anche sull’auto di grande successo Impreza, conosciuta a livello internazionale, diffusa in tutto il mondo.

In occasione dell’annuale Snow Drive Event celebrato in Scandinavia è stata presentata la nuova Subaru Impreza e-Boxer. L’evento quest’anno mirava a celebrare proprio il patrimonio di quest’auto e per questo motivo è stata presentata anche la nuova versione green e ecologica che verrà venduta anche sul mercato italiano a partire dal mese di maggio 2020.

La nuova Subaru Impreza è equipaggiata con un motore alimentato a benzina a iniezione diretta 2.0 quattro cilindri orizzontali contrapposti, rinnovato praticamente nella quasi totalità dei suoi elementi. Il propulsore è abbinato ad un motore elettrico inserito nella scatola del cambio Lineartronic, una nuova soluzione che permette di ottenere un’accelerazione più lineare e una coppia molto reattiva.

Il sistema Subaru e-Boxer regola il rapporto di ripartizione della potenza tra motore a iniezione diretta e motore elettrico sfruttando 3 modalità di guida: Engine driving, EV driving e Motor Assist driving. Da ferma o a bassa velocità l’auto è spinta solo dal motore a zero emissioni, a velocità medie la potenza del motore a benzina e dell’elettrico si combinano per fornire una reattiva accelerazione, efficiente nei consumi, mentre ad alta velocità è in funzione solo il motore Boxer 2.0 DI.

Grazie all’e-Boxer, la nuova Subaru Impreza offre migliori consumi nel traffico urbano. In questa edizione l’auto è anche più sicura che mai, grazie alla presenza di nuove tecnologie di sicurezza avanzate, come il sistema di assistenza alla guida EyeSight, Rear Vehicle Detection (SRVD), il Reverse Automatic Braking e il Front View Mirror. L’auto oggi diventa più maneggevole e più stabile. Sia le sospensioni che altri sistemi associati sono stati modificati apportando miglioramenti significativi che hanno permesso di eliminare le vibrazioni del sistema di sterzata, del pianale e dei sedili.

Il design della nuova Subaru Impreza e-Boxer è più sportivo grazie alla diversa conformazione del paraurti anteriore e a una nuova griglia frontale, che conferiscono un aspetto più aggressivo. Sono cambiati anche il disegno dei fari anteriori con tecnologia Led e quello delle luci posteriori, inediti i cerchi in lega da 17 pollici.