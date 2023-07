Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Grande successo per Jeep agli Xmasters a Senigallia: la Jeep Wrangler 4xe domina la scena

Si è tenuto a Senigallia (AN) – dal 15 al 23 luglio – l’esclusivo summer event italiano dedicato al mondo degli sport. Sono state circa 80.000 le persone che hanno partecipato a queste giornate di sport non convenzionali, musica ed esaltanti test drive off road a bordo dei SUV Jeep 4xe e della nuova Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand.

L’evento

Grandissima affluenza quindi alla dodicesima edizione estiva degli Xmasters, in scena a Senigallia (AN). Il beach village da 40.000 m2 ha ospitato attività sportive, lezioni di yoga in compagnia degli insegnanti più in voga del momento e ha inoltre offerto al pubblico la possibilità di testare e-surf ed e-foil oltre a surf, kitesurf, sup e altri sport acquatici.

L’evento era completamente plastic free, uno dei temi più importanti era l’attenzione all’ambiente, espressa anche attraverso la presenza del brand Jeep, che ha intrapreso un percorso verso la libertà a zero emissioni: la sfida della Casa automobilistica era riuscire a unire i valori proverbiali del marchio di autenticità, avventura, libertà e passione con la sostenibilità.

Il pubblico ha dimostrato di apprezzare questo impegno: e infatti Jeep ha dominato il mercato anche a giugno, con la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid e con Avenger, l’Auto dell’Anno 100% elettrica. La quota della Casa in Italia sfiora il 14%, leader nel mercato dei Low Emission Vehicle, LEV, ovvero tutti i veicoli dotati di una spina di ricarica.

Grazie emozioni off road con Jeep

A Senigallia il pubblico presente è stato invitato a provare le leggendarie performance 4×4 di Jeep su un percorso off road allestito sulla spiaggia in riva al mare. Il tracciato ha dato a tutti la possibilità di apprezzare le doti fuoristradistiche inimitabili di Jeep, che hanno reso il brand celebre in tutto il mondo.

La gamma di SUV 4xe è stata protagonista dei test drive, vetture in grado di identificare oggi l’evoluzione del concetto di capability arricchito di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova trazione integrale equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade, l’ammiraglia Grand Cherokee e l’icona Wrangler 4xe.

Jeep Wrangler 4xe: mai così potente ma sostenibile

La nuova Jeep Wrangler 4xe è dotata di tecnologia Plug-in Hybrid. Si tratta nello specifico della Wrangler più performante, potente, efficiente, sostenibile, tecnicamente avanzata e connessa mai introdotta sul mercato europeo.

Grazie al motopropulsore ibrido plug-in, i clienti che la sceglieranno avranno la possibilità di muoversi quotidianamente in città in modalità full-electric a zero emissioni, con un’autonomia oltre i 50 chilometri, e di godere di un’esperienza di guida su strada efficiente e divertente.

Le capacità all-terrain sono state ulteriormente migliorate in un silenzio praticamente assoluto. Anche le prestazioni sono state ottimizzate: il sistema di propulsione della Jeep Wrangler 4xe combina due motori elettrici e un motore I-4 da 2.0 litri, abbinato al cambio automatico a otto velocità TorqueFlite, per una potenza totale di 380 cavalli, una coppia massima di 637 Nm e uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi. Jeep Wrangler 4xe dimostra com’è possibile avere il meglio dei due mondi: la leggendaria capability Jeep e il divertimento all’aria aperta uniti a un pacchetto elettrificato ed ecologico.