Stile rinnovato e nuove tecnologie per il city SUV di Mazda

Mazda presenta la nuova generazione di CX-3 con una serie di aggiornamenti che integrano tutte le più recenti funzionalità e tecnologie della Casa con uno stile rinnovato, un mix di caratteristiche che rende il city SUV ancora più raffinato e piacevole da guidare.

Il design esterno è molto accattivante, presenta nuovi badge con il nome che riprende lo stile degli ultimi modelli; i più grandi sviluppi rispetto alle versioni precedenti li notiamo però nell’abitacolo e nelle dotazioni di tecnologia e sicurezza. All’interno si fanno notare i sedili dalla nuova conformazione che segue le specifiche della Skyactiv Architecture della Mazda3 e della CX-30. Progettati facendo riferimento alla naturale capacità di equilibrio dell’uomo quando cammina, mantengono il bacino in posizione eretta e conservano la naturale curva a S della colonna vertebrale, studiati per migliorare il comfort alla guida.

Per quanto riguarda invece le dotazioni di sicurezza, tutte le nuove versioni sono dotate del sistema di frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni anche di notte. La CX-3 2021 sarà disponibile nelle due versioni Executive ed Exceed. La prima sarà lanciata con prezzo di listino di 23.150 euro, tra le dotazioni spiccano i cerchi in lega da 18”, i vetri posteriori scuri, il sistema infotainment Mazda Connect completo anche di Apple Carplay wireless e Android Auto, sensori luce/pioggia, il climatizzatore automatico e i sensori di parcheggio.

La versione Exceed invece sarà venduta a partire da 25.000 euro e in più avrà i fari full LED, gli interni rivestiti in pelle/tessuto, la Smart Key, l’Active Driving display che proietta i dati di guida su un pannello sopra la plancia, la videocamera posteriore e le fasce sottoporta cromate.

Ogni cliente potrà far arricchire i contenuti della sua nuova Mazda CX-3 in termini di sicurezza, grazie al pacchetto i-Activsense (con nuove tecnologie attive), e in termini di comfort ed esclusività con il Leather Pack (rivestimenti in pelle, sedili anteriori riscaldabili, sedile di guida con regolazione elettrica con memoria e l’esclusivo impianto audio BOSE con 7 altoparlanti).

Per quanto riguarda il motore, la nuova versione per il 2021 del city crossover di successo di Mazda monta la nota unità benzina 2.0 litri con una potenza di 121 CV abbinata al cambio manuale a 6 rapporti Skyactiv-MT o, in opzione, alla trasmissione automatica Skyactiv-Drive a 6 velocità. Mazda CX-3 2021 è disponibile in 9 colori per la carrozzeria. Il SUV è già ordinabile da oggi negli showroom Mazda e, dopo aver assistito alla presentazione dell’elettrica che riduce al minimo l’impatto ambientale MX-30, sarà disponibile nelle concessionarie italiane tra meno di due settimane.